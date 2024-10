Attrice, modella, cantante e attivista, Brigitte Bardot è una delle figure più iconiche del cinema internazionale. La diva raggiunge un traguardo importante e spegne 90 candeline. Per festeggiarla, ripercorriamo insieme i momenti salienti della sua vita e la sua straordinaria carriera.

Brigitte Bardot, la diva che ha riscritto le regole del cinema

Nata a Parigi il 28 settembre 1934, Brigitte Bardot conquista le copertine della rivista Elle già a soli 15 anni, anticipando il suo straordinario destino. Il suo debutto sul grande schermo avviene nel 1952 con i film Le Trou normand e Manina, ragazza senza veli, ma è con Piace a troppi che ottiene il suo primo grande successo, lanciando la sua carriera e rivoluzionando la rappresentazione femminile nel cinema. In breve tempo, diventa un simbolo di sensualità e indipendenza, incarnando lo spirito della gioventù ribelle degli anni ’50. La sua filmografia è costellata di opere iconiche che la consacrano come una delle più grandi attrici della sua epoca, tra cui La vérité, Le mépris e Viva Maria. Ma non si ferma al solo cinema: dal 1962, infatti, si cimenta anche nella musica, pubblicando una serie di singoli e album memorabili, tra cui Bonnie and Clyde, Comic Strip e Je t’aime… moi non plus. La sua vita sentimentale è stata altrettanto intensa, con relazioni celebri con uomini del calibro di Roger Vadim, il suo primo marito, e altri amori noti, tra cui l’attore di Jacques Charrier e il magnate dell’industria cinematografica Gian Marco Bellucci. Tuttavia, dopo una serie di passioni travolgenti, ha scelto di abbracciare la solitudine, trovando nella tranquillità della vita da sola una forma di autenticità che le permetteva di essere davvero se stessa.

L’addio di Brigitte Bardot: dalla ribellione all’attivismo

Brigitte Bardot è sempre stata un’artista libera, ribelle e anticonformista, capace di rompere gli schemi e sfidare le convenzioni. Negli anni ’70, con una decisione audace, sceglie di abbandonare definitivamente il mondo dello spettacolo, intraprendendo una nuova avventura come attivista per i diritti degli animali. Nel 1986, fonda la Fondazione Brigitte Bardot, dedicata al benessere e alla protezione degli animali. Per finanziare la sua missione, decide di mettere all’asta i suoi preziosi gioielli e altri oggetti d’arte, dimostrando che la sua passione per la causa è autentica e disinteressata. Oggi, è riconosciuta come una delle più influenti attiviste dei diritti degli animali, sostenendo con fervore anche l’organizzazione Sea Shepherd, che si batte per la protezione della vita marina. Da diva del cinema a fervente attivista, Brigitte Bardot continua ad essere un’impronta indelebile nella cultura e nella società.