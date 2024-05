Per la gioia dei tanti fan, sono iniziate queste mese le riprese del nuovo capitolo della saga di “Bridget Jones”. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più sulla trama, sul cast e sulla data di uscita.

Bridget Jones 4: trama, quando esce

E’ difficile non amare il personaggio di Bridget Jones, dolce e impacciata, ha saputo emozionare e divertire milioni di telespettatori. Pensate che il primo capitolo della saga ha incassato ben 280 milioni di dollari al botteghino nel 2001, e gli altri due film sono stati altrettanto fortunati. Per la gioia dei tanti fan, ecco che Bridget è pronta a tornare sul grande schermo con il quarto capitolo della saga. Sono trascorsi 8 anni dal terzo capitolo, “Bridget Jones’s Baby”, e questo quarto sarà tratto dal romanzo del 2013 di Helen Fielding, ovvero “Bridget Jones: Mad About The Boy”. Il terzo film, se vi ricordate, si era concluso con Bridget Jones felice accanto a Mark Darcy, e al loro primo figlio. Ma, alla fine c’è stato un colpo di scena, ovvero il ritrovamento di Daniel Cleaver, che si pensava fosse morto. Non si hanno ancora informazioni ufficiali circa la trama di questo quarto capitolo della saga, ma pare che Bridget sia una madre single di 51 anni, con due figli, e che dovrà destreggiarsi tra social network e app di incontri. Proprio su internet Bridget incontrerà Roxter, un giovane di 28 anni che darà il via a una tormentata relazione. Anche nel quarto film non mancherà l’ossessione della nostra eroina per il peso, il consumo e calorie, insomma sarà la solita Bridget, ma in un contorno assai molto diverso. Per quanto riguarda l’uscita di “Bridget Jones 4″, è prevista per il 14 febbraio del 2025, giusto per San Valentino. In effetti, pensando a Bridget, non poteva esistere una data migliore.

Bridget Jones 4: il cast

Come abbiamo appena visto, sono appena iniziate le riprese per il quarto capitolo della saga di Bridget Jones, che uscirà il 14 febbraio del 2025. Nel cast, nei panni di Bridget, non può che esserci lei, l’attrice statunitense Renée Zellweger che, per la sua interpretazione nel primo film, ha ricevuto la sua prima candidatura ai Premi Oscar come miglior attrice. Premio vinto poi per due volte, per “Judy” e per “Ritorno a Cold Mountain“. Dovrebbe esserci il ritorno di uno degli attori più amati in assoluto, ovvero Hugh Grant, nei panni di Daniel Claver che, come detto in precedenza, alla fine del terzo capitolo si scopre essere vivo. Non ci sarà invece Colin Firth nel ruolo di Mark Darcy. Nel cast del quarto capitolo ci sarà anche Emma Thompson, nei panni della ginecologa amica di Bridget, ovvero la dottoressa Rawlings. Tra i volti nuovi ci saranno l’attore britannico di “12 anni schiavo”, Chiwetel Ejiofor e l’attore britannico Leo Woodland.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

L’arte della gioia: data di uscita e cast del film di Valeria Golino

Marcello Mio: trama e cast del film presentato al Festival di Cannes 2024