Chi dice Bridget Jones dice spasso e invoca inesorabilmente il volto di Renée Zellweger. La serie di film romantici ha ottenuto un successo clamoroso negli anni, diventando praticamente l’emblema di un genere.

Bridget Jones 4: quando uscirà il film con Renée Zellweger?

Come sappiamo Renée Zellweger ha vestito i panni di Bridget Jones già per tre volte: nel 2001 con Il diario di Bridget Jones, nel 2004 con Che pasticcio, Bridget Jones! e nel 2011 con Bridget Jones’s Baby. Quest’ultimo aveva visto l’ingresso in scena di un altro importante volto dello spettacolo, quello di Patrick Dempsey, accanto all’immancabile Colin Firth.

La notizia di un possibile quarto film circola ormai da anni, fin da quando già nel 2020 durante un’intervista a The Talk per il lancio della miniserie Netflix What/If, Renée Zellweger aveva dichiarato: “So che Helen [Fielding] ha scritto il libro e amo questo personaggio.

Perciò se mi chiamano, vado di corsa“. E sembra che quella chiamata, alla fine, sia arrivata davvero, per la gioia dei fan che ormai da tempo seguono le peripezie della vita amorosa della pasticciona Bridget.

Bridget Jones: tutto ciò che sappiamo sul quarto film

La notizia di un quarto film di Bridget Jones è stata confermata dal Sun. Secondo quanto riportato in questi giorni, Renée Zellweger sarebbe già nuovamente a lavoro nei panni di Bridget.

Chiaramente riguardo alla nuova pellicola è ancora tutto molto incerto e nebuloso, ma i rumors si fanno sempre più consistenti. Stando a quanto si dice i lavori sarebbero stati avviati già da tempo, quindi c’è la speranza di non dover attendere troppo per l’uscita o quantomeno per notizie ufficiali su Bridget Jones 4.

Sembra che i membri del cast originale dei primi film ci saranno tutti, incluso Hugh Grant che pare tornerà a indossare gli abiti di Daniel Cleaver. Una sorpresa, vista la sua assenza nell’ultimo film.

Una fonte non dichiarata ha commentato così al Sun: “Negli ultimi due decenni ci sono state poche commedie sentimentali di maggior successo o popolarità di Bridget Jones, ma tutti pensavano che fosse finita per sempre. Tuttavia, i produttori hanno sempre saputo che c’era un enorme mercato per un altro sequel quando la storia giusta fosse stata disponibile, e questo sembra il momento giusto per raccontarla.” A questo punto non resta che chiarire quale sarà la storia che ha nuovamente illuminato i produttori di Bridget Jones.

Riuscirà il quarto film a essere all’altezza dei precedenti? Seguirà forse un nuovo triangolo amoroso nel quale Bridget Jones dovrà raccapezzarsi? Se la notizia sul ritorno di Hugh Grant dovesse rivelarsi vera, non c’è dubbio sul fatto che Daniel potrerà (di nuovo…) un certo scompiglio nell’esistenza della protagonista. Non è ancora chiaro, tuttavia, se anche la partecipazione di Patrick Dempsey sia o meno confermata alla luce della conclusione del terzo film.

Qualcuno già spera di rivedere tutti e tre gli uomini di Bridget Jones riuniti, il che sicuramente sarebbe un enorme “pasticcio” per lei, ma anche una grande gioia per i fan e per i loro occhi.