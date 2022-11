Bric’s ha deciso di festeggiare i suoi 70 anni all’insegna dell’arte. La storica azienda, fondata da Mario Briccola, ha iniziato una partnership con la Andy Warhol Foundation e ha realizzato una collezione limited edition di trolley e borsoni davvero da non perdere.

Bric’s e la collezione che omaggia Andy Warhol

L’unione tra arte e moda è in grado di creare accessori davvero unici nel loro genere, che coinvolgono inevitabilmente tutti gli appassionati. Bric’s ha deciso di festeggiare i suoi 70 anni in modo unico, all’insegna dell’arte. La famosa azienda fondata da Mario Briccola ha deciso di stringere una partnership con la Andy Warhol Foundation, per la realizzazione di una collezione limited edition di trolley e borsoni che mostrano le sue opere.

La capsule Viaggio come Arte è davvero unica nel suo genere ed è caratterizzata dalla stampa di alcune delle opere più famose dell’artista americano, Andy Warhol, rese ancora più preziose dalla sua firma. Così le tele Flowers e Marilyn sono diventate protagoniste del trolley Bellagio in policarbonato riciclato. Un trolley molto leggero e flessibile, ma anche molto resistente, con quattro ruote piroettanti e finiture in pelle. È stato presentato nelle tre misure best seller, cabina, medio e grande.

È incluso anche il borsone Firenze, che è disponibile in due misure. Un borsone realizzato in Italia, con un materiale che dona un effetto pelle, frutto di molte lavorazioni che lo hanno reso resistente all’acqua. Inoltre, è impreziosito da dettagli in vera pelle. La limited edition Viaggio come Arte, in omaggio all’anno di fondazione della famosa azienda Bric’s, sarà realizzata in soli 1952 pezzi per quanto riguarda il soggetto Marilyn e in altri 1952 pezzi per quanto riguarda il soggetto Flower. La collezione completa sarà disponibile nel mese di novembre in tutti i Bric’s Store, in selezionati punti vendita internazionali e sul sito web dell’azienda fondata da Mario Briccola.

Bric’s e la partnership con la Fondazione Andy Warhol di New York

Bric’s e La Fondazione Andy Warhol di New York hanno firmato un accordo di collaborazione pluriennale per questa nuova produzione di trolley e borsoni abbinate alla stampa di opere d’arte famosissime, del massimo esponente della pop art americana. “Siamo felici e onorati di questa partnership con la fondazione Warhol. Dopo settant’anni dalla fondazione l’insegnamento di nostro padre è sempre vivo nell’innovazione che guida il nostro lavoro. Da sempre crediamo nella forza universale dell’arte internazionale come messaggio positivo in un mondo che si evolve in modo rapidissimo. I piccoli o grandi spostamenti sono esperienze che sempre più si colorano di valenze culturali e le opere di Andy Warhol danno nuova energia al nostro prodotto che diventa compagno di viaggio, inteso non solo come impulso di evasione, ma soprattutto come desiderio di empatia, di confronto e di dialogo con l’altro” ha dichiarato in una nota Roberto Briccola, il Presidente di Bric’s. Questa collezione limited edition sarà sicuramente un grande successo, un modo davvero unico per festeggiare i 70 anni della famosa azienda e per omaggiare un artista senza tempo e le sue meravigliose opere.