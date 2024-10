C’è un nuovo trattamento naturale per chi ha capelli spenti e sfibrati, si tratta dell’hair botox. Ma, che cos’è esattamente? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Botox sui capelli: ecco che cos’è questo nuovo trattamento

Prendersi cura dei propri capelli è diventato importante tanto quanti prendersi cura delle nostra pelle e del nostro corpo. Effettivamente, anche i capelli, con il passare del tempo, invecchiano e, a parte la comparsa dei tanto odiati bianchi, succede che risultino più spenti e sfibrati perciò, prendersi cura regolarmente della nostra chioma diventa di assoluta importanza. Anche nel nostro Paese sta diventando sempre più di diffuso un nuovo metodo, ovvero l’hair botox. Attenzione, non ha niente a che fare col classico botulino o col filler in quanto in questo caso siamo di fronte a un trattamento naturale al 100%. Ma, che cos’è quindi l’hair botox? Si tratta di un trattamento tricologico che funziona come riempitivo, in pratica dona un effetto rimpolpante alla chioma. L’hair botox è un trattamento a base di proteine, amminoacidi, Vitamina B5, Vitamina E, complesso di collagene, antiossidante e olio di caviale. Questi componenti riescono a nutrire in profondità i capelli e risulta essere perfetto per chi ha i capelli spenti e fragili, oltre per chi è solito fare tinte. Ma adesso andiamo insieme a vedere quali sono i benefici del botox sui capelli.

Botox sui capelli: tutti i benefici

Come abbiamo appena visto, l’hair botox è un trattamento naturale perfetto per chi ha i capelli danneggiati, in quanto li rende più giovani e luminosi. Andiamo ora a vedere insieme quali sono i benefici del botox sui capelli:

Doppie punte: questo trattamento riduce la comparsa delle doppie punte e anche dell’effetto crespo;

questo trattamento riduce la comparsa delle doppie punte e anche dell’effetto crespo; Idratazione : idrata i capelli in profondità;

: idrata i capelli in profondità; Luminosità: si ottiene una chioma luminosa e sana;

si ottiene una chioma luminosa e sana; Voluminosità: si ottiene una chioma più voluminosa grazie all’effetto rimpolpante;

si ottiene una chioma più voluminosa grazie all’effetto rimpolpante; Purificazione: ha un effetto purificante, perfetto quindi per chi ha i capelli grassi con eccesso di sebo;

Botox sui capelli: come si fa?

Dopo aver visto che cos’è il botox sui capelli e quali sono i suoi benefici, possiamo passare a vedere come si fa. Innanzitutto, vediamo quale metodo usare in base al tipo di capelli:

Botox a caldo : ideale per chi ha i capelli fragili e non colorati;

: ideale per chi ha i capelli fragili e non colorati; Botox a freddo: ideale per chi ha una chioma rovinata e con texture spessa.

Ad eseguire il trattamento solitamente è il parrucchiere. Vediamo adesso insieme come si fa l’hair botox: