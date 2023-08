Le doppie punte sono un fenomeno antiestetico che colpisce i capelli secchi e sfibrati. Esiste però un prodotto miracoloso per le doppie punte, scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, di che prodotto si tratta.

Questo prodotto per le doppie punte è miracoloso e dovresti averlo anche tu

Le doppie punte, o tricoptilosi, sono un fenomeno molto diffuso, soprattutto nelle donne e compaiono quando il capello è secco e sfibrato. Spesso la causa delle doppie punte va ricercata nel modo in cui ci prendiamo cura dei nostri capelli, tipo l’asciugarli usando degli asciugamani ruvidi, spazzolarli con spazzole dure e utilizzare troppo spesso piastra e phon. Il consiglio, quando si hanno le doppie punte, è quello di rivolgersi al proprio parrucchiere di fiducia per farsi consigliare al meglio su che prodotto utilizzare per eliminarle. Applicando degli oli prima di usare piastra e phon è sicuramente il modo per combattere le doppie punte. Un olio davvero miracoloso è il Nashi Argan Oil, prodotto che idrata, illumina e protegge. Va applicato sui capelli prima di asciugarli e permette anche di ottenere una piega perfetta. Ci sono anche altri prodotti validi contro le doppie punte, come ad esempio:

Moroccanoil Oil Treatment : olio che protegge i capelli e li rende anche più setosi.

: olio che protegge i capelli e li rende anche più setosi. L’Oréal Paris Elvive Oil: perfetto per capelli secchi e spenti.

perfetto per capelli secchi e spenti. Orofluido Revlon: protegge i capelli e li lascia morbidi e luminosi.

protegge i capelli e li lascia morbidi e luminosi. Sublime Oil – Emsi Hair: idrata e protegge e compie un’azione d’urto contro i capelli danneggiati.

Doppie punte: come evitarle

Oltre all’utilizzo di oli ci sono anche altri accorgimenti per prevenire la comparsa delle doppie punte. Vediamoli insieme: