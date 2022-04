La borsa è un accessorio fondamentale, in tutte le stagioni e per tutti gli stili. Quali sono le tendenze per le borse eleganti per la primavera 2022? Scopriamolo insieme.

Borse eleganti per la primavera 2022

Tra modelli classici che ritornano e materiali alternativi o vegani, c’è l’imbarazzo della scelta tra le tendenze della primavera 2022. Meglio se sono di colori sgargianti, primaverili come giallo o arancione. O forme geometriche particolari, non rettangolari, ma triangolari, come la Triangle bag di Gigi Hadid. Le borse devono attirare l’attenzione, devono avere elementi particolari, come lunghe frange. Come abbiamo già detto le scelte sono tantissime, per ogni stile ed esigenza, ma possiamo dare qualche consiglio o spunto per arricchire l’armadio.

Le borse a mezzaluna

Una delle borse che più si vede su passerelle, social e per strada è la borsa a mezzaluna, a forma di metà cerchio, già famosa grazie a Jackie Kennedy. Ritornata in auge grazie a personaggi come Kendall Jenner e Kim Kardashian, grazie alla sua silhoutte e i colori e stampe di tutti i tipi. Poiché è una borsa che deve attirare l’occhio, è bene scegliere un colore che contrasti con i nostri outfit, ma funziona anche tono su tono.

Se ci piacciono i modelli classici, in alternativa possiamo scegliere una borsa a secchiello.

Le borse di paglia

La borsa di paglia in un primo momento non ci ricorda un qualcosa di elegante. Invece può diventare l’accessorio giusto per un look raffinato o casual, ma comunque elegante, per il mare e per la città. Ne esistono di tutti tipi: colorate, intrecciate, con dettagli di pelle o borchie. Abbinata a pantaloni a zampa o jeans dritti, con ballerine e shorts.

Borse eleganti per la primavera 2022: semplici ed eleganti

Non dobbiamo per forza scegliere borse appariscenti o molti particolari. La stessa Kendall Jenner in una foto porta una borsa molto chic, semplicissima e nera, che si abbina a qualsiasi outfit. Le linee sono geometriche ed essenziali.

Le pochette morbide

Ne esiste una per ogni collezione e ormai sono in ogni armadio di ogni donna amante della moda. I modelli più scelti sono delle tonalità nude o neutre, ma non mancano i colori sgargianti. A volte sono lisce e semplici, altre volte hanno stampe e dettagli particolari. Se al contrario abbiamo l’esigenza di portare molti oggetti – o ci piace avere sempre spazio a disposizione, possiamo optare per delle borse oversize.