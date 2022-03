Anche gli accessori proprio come i capi di abbigliamento, cambiano a seconda delle stagioni e dei trend dettati dalla moda e così le borse a secchiello o “bucket bag” sono tra quelle di tendenza per la primavera 2022. Ecco alcuni brand tra i più interessanti, che ne hanno proposto una loro versione.

Borse a secchiello, la nuova tendenza per la primavera 2022

Maxi, mini, coloratissime oppure dalle tonalità neutro, effetto pelle o con trama ad intreccio, rigide oppure morbide. I modelli di borse a secchiello di tendenza per la primavera 2022 sono davvero tantissimi il che rende molto facile la ricerca di quella che più si addice al vostro stile.

La loro forma tipica, con fondo rigido e pareti morbide (a seconda dei modelli) inoltre, le rende abbastanza capienti.

Anche le influencer e le vip più famose hanno ceduto al loro fascino e si sono già fatte immortalare con i loro modelli preferiti.

I brand da non lasciarsi scappare

Alexander McQueen è forse il brand che più viene in mente quando si parla di borse a secchiello. Il suo modello più famoso è questo in pelle rigida con dettagli ad intreccio e chiusura a mezza luna, disponibile ovviamente in tantissimi colori, anche i più accesi.

Qui ve lo proponiamo bianco.



Solo a guardare la borsa a secchiello proposta da Sézane si respira aria di primavera. I dettagli come il manico, il fondo e la chiusura a lacci sono in pelle color ruggine mentre il resto della borsa è composto da una serie di fili effetto rafia intrecciati tra loro.



Di tutt’altro genere invece la borsa a secchiello di Loewe, che presenta una forma squadrata, più stretta verso la chiusura, la pelle color del deserto utilizzata come materiale principale è rigida e goffrata con il marchio della Maison. Minimal ma d’effetto.

Se i colori neutri vi annoiano e vorreste qualcosa che dia “quel tocco in più” ai vostri look primaverili allora vi consigliamo & Other Stories, con la sua bellissima borsa a secchiello color corallo.

Anche Versace segue le tendenze con le proprie borse a secchiello pronte per essere sfoggiate durante la bella stagione, come il modello in pelle super rigida total black in contrasto con i dettagli dorati dell’iconica Medusa e della catena.

Se invece volete distinguervi ecco una bucket bag firmata Versace molto particolare. Fa parte della collezione “Versace La Greca Signature” caratterizzata da questo motivo, a greca tridimensionale appunto, sui toni del rosso, dell’azzurro e del nero.

Le preferite dalle influencer

Come dicevamo, anche le vip e le influencer non sono riuscite a resistere alle borse secchiello. Cecilia Rodriguez in occasione della sfilata di Luisa Spagnoli alla Milano Fashion Week 2022 ha arricchito il total look firmato dal brand con la borsa in paglia di Vienna.

Tra le borse preferite della modella e star di Instagram Giulia Valentina invece, c’è proprio la bucket bag di Celine molto versatile in morbidissima pelle sui toni caldi del marrone e con chiusura dorata, possibile da portare sia a braccio sia a tracolla.