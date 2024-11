Borse a cilindro: i modelli per il giorno e la sera

I modelli a fantasia, con catenella o a stampa sono solo alcuni per le borse a cilindro da sfoggiare in questo periodo.

Gli oggetti e gli accessori sono parte integrante della propria bellezza e look. Un esempio sono le borse che si trovano in varie dimensioni e modelli, oltre alle tendenze tipiche della stagione autunnale. Tra queste, vi sono sicuramente le borse a cilindro che si trovano in diverse varianti e che sono il modello cult del periodo.

Borse a cilindro

Come si è intravisto dalle passerelle, è ormai il momento delle borse a cilindro, oggetti e accessori di stile molto amati e apprezzati al punto da usarle in ogni momento, per il giorno e la sera. A guardarle bene, da un punto di vista estetico possono ricordare gli astucci che si usavano al liceo per tenere le penne, le matite, ecc.

In realtà, risultano particolarmente chic grazie ai loro pellami e dettagli e al fatto che siano intarsiate quindi indicate per ogni stile e gusto. Se la scorsa stagione era esploso il boom delle borse bassotto, quest’autunno dettano la moda e le tendenze al punto che sono già in tanti ad averle per poterle indossare in ogni momento e occasione.

Le borse a cilindro hanno attirato davvero tutti proprio per la loro forma insolita che inevitabilmente attira lo sguardo. Si sono anche fatte conoscere per le loro dimensioni non particolarmente ingombranti, ma comunque capienti in grado di contenere di tutto e di più. Si possono poi tenere sia a spalla che a mano come fossero delle pochette.

Proprio per questa ragione, sono accessori indicati sia per il giorno che per la sera dal momento che sono paragonabili a delle clutch o ad altri oggetti di moda che sicuramente catturano l’attenzione.

Borse a cilindro: tipologie

Ovviamente bisogna distinguere le varie borse a cilindro presenti in commercio perché, dal momento che ognuna è specifica, si distinguono per lo stile e il modello in modo da scegliere a seconda dell’occasione. Vi sono modelli con fantasia stampata, motivi a logo o anche varie fantasie e dall’appeal deluxe.

Si trovano anche tipologie con la catena metallica o con diversi dettagli in oro magari adatte alla sera per brillare maggiormente arrivando arrivando anche a quelle più sofisticate o minimal, magari in tinta unita con il manico coordinato in modo da creare unt tutt’uno con il proprio look. Sulle passerelle si sono viste in tutte le salse, alcune anche con la patta arrotondata.

Le borse a cilindro si trovano poi in versione liscia, arricciata o anche in pelle di struzzo. Per quanto riguarda i colori è possibile puntare sul nero, il nianco e il burro, ma sono indicate anche tonalità come il vermiglio, il verde prato o il blu ottanio. Sono diversi gli stilisti e i marchi di moda che puntano su questo tipo di borsa.

Le passerelle hanno portato a modelli di questa borsa privi di qualsiasi orpello dove si punta direttamente alla semplicità e all’eleganza senza troppi fronzoli. Proprio il fatto che siano così semplici permette di adattarle a ogni stile e outfit proponendo sia versioni piccole, ma anche modelli oversize per rispondere a varie esigenze.

Borse a cilindro: ordine online

Sono tra gli accessori maggiormente amati da trovare direttamente sul sito di Amazon approfittando di sconti e offerte. Cliccando la foto si notano i vari dettagli e caratteristiche. Qui una mini classifica delle tre migliori borse a cilindro da scegliere secondo il parere delle consumatrici con una descrizione di ogni modello.

1)Du Du borsa donna a cilindro

Una borsa a forma cilindrica con nappe realizzata in pelle dal materiale molto elegante con una tasca interna. Disponibile nei colori nero, beige, cannella. Un modello adatto per occasioni eleganti, ma anche come borsa per l’ufficio.

2)Cymwer borsa a tracolla in nylon

Un modello di borsa dalla forma a cilindro molto comoda dotata di cerniera dove tenere tutto al sicuro. Dotata di tasca frontale e multiuso per contenere una serie di oggetti piccoli. Un modello impermeabile con tracolla morbida che si può rimuovere.

3)Carino mini cilindro crossbody

una borsa in pelle molto elegante e di qualità con la tracolla regolabile. La tracolla è a catena con tasca principale e design particolarmente elegante. Una borsa molto alla moda con cerniera e disponibile nel colore nero.

Con le borse a cilindro, anche le migliori borse mini per l’autunno.