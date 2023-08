Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i cappotti must have per l’autunno inverno 2023

I cappotti must have dell’autunno inverno 2023

Manca ancora diverso tempo all’autunno e all’inverno, ma è bene cominciare a pensare a come vestirci nelle stagioni più fredde dell’anno. Durante le varie settimane della moda, a Parigi, a Milano, a New York e a Londra abbiamo visto quali saranno le tendenze moda per l’autunno inverno 2023, dove spiccano proprio i cappotti, da quelli oversize a quelli sfiancati, dai colori neutri a quelli più sgargianti. A New York abbiamo visto soprattutto cappotti oversize, da ricordare in particolare quello indossato da Micheal Kors, ovvero un cappotto lungo con revers ampi e dal taglio dritto, che si preannuncia essere il modello must have in assoluto per l’autunno inverno 2023. A Londra ciò che ha colpito maggiormente sono stati i colori dei vari cappotti, tinte accese e sgargianti, come il magenta e il giallo. A Milano abbiamo visto soprattutto cappotti lunghi, come quello di Genny, ovvero un doppiopetto con cintura in vita super elegante. Infine a Parigi il protagonista è stato il cappotto nero, con il suo fascino immortale.

Cappotti autunno inverno 2023: quali modelli scegliere

Il cappotto sarà uno dei protagonisti assoluti dell’autunno inverno 2023, un vero e proprio capo must have, vietato non averlo nell’armadio. Vediamo adesso insieme quali sono i modelli di tendenza per l’autunno inverno 2023:

Cappotto oversize: questo tipo di cappotto era già di tendenza lo scorso anno, e sarà uno dei modelli protagonisti anche quest’anno. Per questo tipo di cappotto immancabile è la cintura in vita che permette di valorizzare il punto vita e l’intera figura. Questo cappotto è molto versatile, si può indossare per andare in ufficio ma anche per una serata fuori.

Cappotto classico sartoriale: il cappotto dal taglio sartoriale è quello che abbiamo visto maggiormente sulle passerelle. Perfetto nel classico color cammello oppure in colori neutri, per una serata elegante o un evento importante.

Il cappotto Teddy: uno dei cappotti must have per l'autunno inverno 2023 è il Teddy coat. Morbido, caldo e accogliente proprio come un peluche, questo cappotto negli ultimi anni ha conquistato proprie tutte. Il capotto Teddy è un capo molto versatile, adatto per essere indossato in diverse occasioni e facilmente abbinabile. Sta benissimo anche con un semplice paio di jeans.

Cappotti autunno inverno 2023: su quali colori puntare

Dopo aver visto quali sono i modelli must have per l’autunno inverno 2023, è tempo di vedere quali sono i colori che andranno di moda nelle prossime due stagioni. Oltre ai soliti colori neutri, quali cammello, beige e marrone, e quelli freddi come il nero, il blu, il bianco e il grigio, i colori must have per l’autunno inverno 2023 saranno tre, ovvero viola, rosso e verde, sia militare che flou. Per chi ama le stampe, di tendenza il cappotto a quadri in colori accesi oppure i cappotti animalier, tra i più amati negli ultimi anni. Insomma la scelta, come abbiamo visto, è davvero molto ampia, non è mai troppo presto per iniziare a cercare il cappotto perfetto per noi.