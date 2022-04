Dopo la vittoria a Sanremo 2022, Blanco ha lasciato la storica fidanzata Giulia Lisioli ed è uscito allo scoperto con la nuova fiamma, Martina Valdes.

Blanco e Martina Valdes: dove e quando si sono conosciuti

Blanco e la fidanzata Martina Valdes sono stati paparazzati per la prima volta in una discoteca dove si sono scambiati un bacio appassionato difronte ai presenti.

In tanti si sono chiesti dove e quando i due si fossero conosciuti visti i numerosi impegni di Blanco dopo la vittoria al Festival di Sanremo. Secondo indiscrezioni i due si conoscerebbero dal 2015, ovvero da quando l’artista – ex calciatore – giocava nella squadra del paese di Martina (a Desenzano del Garda). I due non hanno rilasciato dichiarazioni in merito alla loro liaison e Blanco non ha neanche svelato i motivi per cui sarebbe finita la sua storia con la storica fidanzata, Giulia Lisioli, che nel frattempo ha smesso di seguirlo sui social e ha cancellato tutte le loro foto di coppia.

Chi è la nuova fidanzata di Blanco

Martina Valdes è una ballerina originaria di Desenzano Del Garda che ha circa 20 anni. La ragazza lavora per Mamacita Club, un’organizzazione che realizza eventi in discoteche sparse per l’Italia. Lei e Blanco sono usciti allo scoperto proprio durante una serata in discoteca, dove per la prima volta sono stati paparazzati in atteggiamenti intimi. Il cantante al momento ha preferito non parlare della sua nuova storia d’amore e in tanti si chiedono se ci saranno novità tra lui e Martina nei prossimi mesi.