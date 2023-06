Blanca non è andato in onda nella serata di lunedì 12 giugno 2023, giorno della morte di Silvio Berlusconi. La serie tv è stata sostituita da Porta a Porta.

Blanca: quando va in onda la prossima puntata?

La giornata di lunedì 12 giugno 2023 è stata segnata dalla morte di Silvio Berlusconi. L’ex premier è scomparso all’età di 86 anni, nella mattinata di ieri, circondato dall’affetto dei suoi cari, all’ospedale San Raffaele di Milano. Per rispetto nei confronti della sua scomparsa le programmazioni televisive sono state cambiate, per dare spazio a speciali dedicati a Silvio Berlusconi. Anche la puntata di Blanca non è andata in onda. La fiction che vede come protagonisti Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno, che va in onda su Rai Uno, è stata sospesa per essere sostituita da una puntata speciale di Porta a Porta. Alle 21.30 di lunedì 12 giugno 2023 era prevista la messa in onda della quarta puntata di Blanca, ma è stata sostituita da uno speciale di Porta a Porta dedicato a Silvio Berlusconi. La prima stagione di Blanca era già stata trasmessa interamente da Rai 1, che in questi giorni stava mandando in onda le repliche, visto il successo ottenuto dalla fiction. La quarta puntata dovrebbe essere recuperata questa sera, martedì 13 giugno, ma per il momento non sono ancora arrivate delle conferme. Più probabilmente la quarta puntata di Blanca slitterà direttamente a lunedì prossimo, il 19 giugno 2023.

Blanca, puntata slittata: di cosa parla e quando andrà in onda?

Blanca è una serie televisiva italiana diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, che vede come protagonisti Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. La fiction porta sul piccolo schermo la storia di Blanca Ferrando, una donna che lavora come stagista in un commissariato di polizia di Genova, in qualità di consulente. Blanca è non vedente da quando aveva solo dodici anni, a causa di un terribile incendio in cui ha perso la vita sua sorella maggiore Beatrice e che sembrerebbe essere stato provocato dal fidanzato di lei, Sebastiano. Questa tragedia ha scatenato in lei un forte senso di giustizia, tanto da spingerla ad entrare in polizia nonostante la contrarietà di suo zio, un importante magistrato. Blanca viene aiutata dai suoi amici più fidati, ovvero il cane guida Linneo, un bulldog americano femmina, che la protegge e la conforta nei momenti più complicati, e la sua migliore amica Stella. Dopo aver superato diverse sfide lavorative, Blanca deve affrontare anche le sue sfide sentimentali. Si troverà, infatti, coinvolta in un triangolo amoroso tra due uomini, l’ispettore Michele Liguori e il giovane cuoco Nanni Busalla, entrambi con un passato segnato da drammi familiari. La storia di Blanca ha conquistato i telespettatori e ha ottenuto un successo davvero incredibile. Anche le repliche stanno ottenendo ottimi risultati e i telespettatori non dovranno fare altro che attendere la prossima settimana per rivedere il quarto episodio di questa fiction, che si è fermata come tutti gli altri programmi televisivi nel giorno della morte di Silvio Berlusconi.