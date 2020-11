Per celebrare il Black Friday in data 27 novembre 2020, il brand svedese di skincare FOREO propone offerte incredibili. I prodotti proposti saranno i celebri bestseller noti a tutti e alcuni prodotti di ultima generazione. L’azienda è famosa in tutto il mondo per la qualità e la sicurezza che trasmette e le celebrities ne vanno pazze, quindi perché non approfittarne?

Cos’è il Black Friday?

Negli Stati Uniti si celebra da anni il Black Friday, letteralmente “venerdì nero”. Questo giorno coincide con l’ultimo venerdì del mese di novembre e cade subito dopo il “Thanksgiving”. L’idea è quella di anticipare i saldi invernali con una giornata dedicata a grandi offerte a tempo. Negli anni anche l’Europa ha iniziato a prendere parte a questo fenomeno coinvolgendo sempre più aziende pronte a venire incontro alle esigenze dei clienti.

Black Friday 2020: offerte FOREO

Il noto brand svedese FOREO non poteva che partecipare a questa iniziativa e ha deciso di estendere il periodo di promozioni dal 20 novembre 2020 al 4 dicembre 2020, per un totale di ben 14 giorni.

Gli sconti arriveranno fino al 35% e per i membri di LUNAtics Club saranno disponibili ulteriori sorprese quali free gift, spedizione gratuita e un ulteriore 10% per chi acquista attraverso l’app FOREO For You.

Tra i prodotti in promozione non possono mancare i must have in voga tra le celebrieties come le spazzole della linea LUNA e il dispositivo smart per maschere viso UFO, ma non solo, vediamo nel dettaglio i prodotti che verranno scontati.

LUNA 3, lo strumento indispensabile per le coccole del viso

Abbiamo già capito che cosa può creare il mondo skintech, ma l’ultima innovazione FOREO ha qualcosa di incredibile. Si utilizza via app ed è il primo massaggiatore viso detergente hi-tech per rendere la pelle pulita e morbida.

Basta connettere il dispositivo ad uno smartphone o un tablet e sincronizzarsi con l’app per poi decidere che tipo di pulizia si desidera. Se quindi per esempio si desidera pulire il viso occorre:

Togliere il make-up e a pelle bagnata applicare il proprio detergente;

Premere il pulsante per attivare la modalità pulizia;

Pulire il viso con movimenti circolari;

Premere e tenere premuto il pulsante universale per spegnere il dispositivo;

Sciacquare e picchiettare sul viso asciutto con le dita.

Se invece si desidera effettuare un massaggio rilassante occorre:

Applicare il proprio siero sulla pelle già pulita e asciutta;

Seguire le informazioni sull’app per attivare il tipo di massaggio preferito;

Concludere con una crema idratante.

Tra le opzioni FOREO c’è anche il massaggio rassodante che può essere utile per:

Attenuare rughe e linee d’espressione;

Definire e uniformare il tono della pelle;

Rilassare i punti di tensione muscolare del viso;

Migliorare l’assorbimento dei prodotti per il viso;

Rivelare la radiosità della pelle.

UFO 2 e i risultati da spa a livello professionale

La tecnologia di UFO 2 è un connubio tra la tradizione delle maschere viso della tradizione coreana e l’innovazione del dispositivo svedese che le applica a livello professionale. I trattamenti proposti possono essere mirati o proporre una soluzione completa, donando al viso una luminosità mai vista prima.

L’utilizzo è semplice e si suddivide in step:

Scaricare l’app FOREO For You, disponibile sia per I-Phone che per Android;

Connettersi all’app via Bluetooth e premere il bottone universale per sbloccare e registrare il dispositivo UFO

Scannerizzare, tramite l’app, il codice a barre che si trova sulla busta della Power Activated Mask e poi seguire le istruzioni;

Con la maschera UFO Power Activated posizionata sul dispositivo, scorrere UFO 2 sulla pelle e posizionare la maschera su tutto il viso con movimenti circolari;

Picchiettare con le dita l’essenza rimasta o eventualmente rimuoverla se eccessiva;

Gettare la maschera e risciacquare il dispositivo sotto acqua tiepida.

ISSA 2, la svolta dell’igiene orale

FOREO decide di mettere in promozione anche ISSA 2, lo spazzolino dal design elegante con pulsazioni T-SonicTM dall’autonomia di 365 giorni. Con la sua estetica e la scelta del silicone morbido e ultra-igienico, può diventare un’ottimo regalo di Natale.