Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono detti addio? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente dopo che la showgirl argentina, sui social, avrebbe smesso di “seguire” il profilo del fidanzato.

Belen Rodriguez in crisi con Antonino

Secondo rumor diventati sempre più insistenti, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sarebbero in crisi.

La showgirl avrebbe infatti smesso di “seguire” i canali social del compagno (salvo poi cambiare idea poche ore dopo) e Antonino invece si sarebbe trasferito in un nuovo appartamento, smettendo di condividere casa con la showgirl. Le indiscrezioni al momento non hanno ricevuto conferme e anzi, alcuni giorni fa – quando il gossip sulla presunta crisi era già sulla cresta dell’onda – Belen era tornata a mostrarsi con Antonino via social, senza dare adito alle voci in questione.

Belen Rodriguez e Antonino

La showgirl e l’hair stylist sono diventati genitori della piccola Luna Marì Spinalbese lo scorso 12 luglio. Dopo la nascita della bambina i due si sono trasferiti per alcuni mesi sull’Isola di Albarella, dove hanno potuto godersi i primi mesi dalla nascita della bambina senza badare a occhi indiscreti.

Belen Rodriguez: la vita privata

La showgirl argentina sembrava aver finalmente trovato la felicità accanto all’hair stylist milanese, che aveva incontrato per la prima volta nel 2020 all’indomani dal lockdown per l’emergenza Coronavirus (e, soprattutto, all’indomani dalla sua rottura da Stefano De Martino).

L’amore tra i due era stato da subito travolgente e dopo pochissimo i due avevano deciso di avere insieme un figlio. Fino a qualche settimana fa la coppia sembrava essere più felice ed unita che mai insieme alla piccola Luna Marì. A quanto pare anche Santiago, primo figlio che Belen ha avuto insieme a Stefano De Martino, avrebbe stretto un ottimo rapporto con il giovane hair stylist milanese.

Ora che i rumor sulla presunta crisi sono sempre più insistenti, Belen si deciderà a smentire finalmente la notizia?