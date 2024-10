Un thriller psicologico avvincente

Dal 25 ottobre, gli abbonati di Apple TV+ possono immergersi in Before, una serie che promette di tenere il pubblico col fiato sospeso. Questo thriller psicologico, composto da dieci episodi, vede come protagonista Billy Crystal, noto per i suoi ruoli leggeri, ma qui si cimenta in un personaggio complesso e tormentato. Crystal interpreta Eli Adler, un psichiatra infantile di 76 anni, la cui vita è stata stravolta dalla tragica morte della moglie, Lynn. La serie si sviluppa attorno all’incontro tra Eli e Noah, un giovane con un passato difficile, che sembra avere un legame inquietante con il passato di Eli stesso.

Un cast stellare e una trama avvincente

Oltre a Billy Crystal, Before vanta un cast di attori di grande talento, tra cui Judith Light, Jacobi Jupe, Rosie Perez e Maria Dizzia. La trama si infittisce quando Eli, già provato dalla perdita, si trova a dover affrontare un caso che lo coinvolge emotivamente. Noah, interpretato da Jacobi Jupe, è un ragazzo problematico, con un passato di abbandono e famiglie affidatarie. La sua presenza nella vita di Eli non solo riaccende i suoi demoni interiori, ma lo spinge anche a esplorare misteri che sembrano trascendere la ragione.

Elementi soprannaturali e colpi di scena

La serie non si limita a esplorare la psicologia dei personaggi, ma introduce anche elementi soprannaturali che rendono la narrazione ancora più intrigante. Eli si ritrova a dover decifrare il comportamento di Noah, che sembra avere conoscenze inspiegabili e visioni inquietanti. Ogni episodio svela nuovi dettagli, mantenendo alta la tensione e l’interesse dello spettatore. Crystal stesso ha descritto la serie come un viaggio in cui ogni rivelazione è un pezzo fondamentale di un puzzle complesso. Before non è solo un thriller, ma un’esplorazione profonda della perdita, della redenzione e dei legami che ci uniscono, anche quando sembrano impossibili.