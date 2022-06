Se c’è un artista che conosce la puntualità in fatto di uscite musicali, quello è senza ombra di dubbio Fred de Palma. Potevamo, infatti, rimanere senza una delle sue hit per l’estate 2022?

Assolutamente no.

Uscito il 16 giugno 2022 è Extasi il titolo del nuovo singolo di Fred de Palma (pseudonimo di Federico Palana).

Dopo il singolo Romance con Justin Quiles, che ha raggiunto tutte le playlist mondiali, ora è il momento del nuovo pezzo, prodotto da Takagi&Ketra.

Extasi: il testo della nuova canzone di Fred de Palma

La nuova canzone dell’estate 2022 Extasi è stata scritta dallo stesso Federico Palana, Alessandro Merli, Fabio Clemente, Miky La Sense e Paolo Antonacci. Uscita il 16 giugno 2022, Extasi è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Ecco il testo della canzone:

Ora che ci sei non mi serve niente

Sembra che sei fatta per me

Cosa nascondi in quei due occhi celeste

E dai non fare che li tieni per te

E poi beviamoci il bar come vecchie rockstar

Fare l’alba sul tetto di un hotel

Un bacio dietro ai vetri di un van

Oppure restiamo qua a far l’amore

In mezzo a tutta la gente

Sei la più bella di sempre

Sì la più bella di sempre

Una notte così non ci capita più

Ed è perfetto così solo io solo tu (De Palma)

Svestiti perdo la testa sì

Extasi mi mandi in estasi

Resta qui che voglio perdermi

Extasi mi mandi in estasi

Fumiamo sdraiati sopra il precipizio

Due cerchi di fumo fanno l’infinito

Volevo soltanto strapparti il vestito

Lo facciamo forte mi dici que rico eee

Cosa c’è nel bicchiere

Non lo so fammi bere

E finisce così che ti dico di sì che ti dico va bene

E poi spacchiamo sto club

Come delle rockstar

Sì come ad un concerto dei Clash

Un bacio dietro ai vetri di un van

Oppure restiamo qua

A far l’amore in mezzo la tutta la gente

Sei la più bella di sempre

Sì la più bella di sempre

Una notte così non ci capita più

Ed è perfetto così solo io solo tu

Solo io solo tu

Svestiti perdo la testa sì

Extasi mi mandi in estasi

Resta qui che voglio perdermi

Extasi mi mandi in estasi.

Il significato di Extasi di Fred de Palma

Il nuovo singolo di Fred de Palma, Extasi, è l’unione di ritmi e generi musicali; un esperimento nuovo tra il mondo urban e le tipiche sonorità latine dei quartieri popolari.

Il fulcro della canzone? L’inno alla libertà: di vivere, di amare, di divertirsi, di perdersi, di non pensare, di essere se stessi e di ritrovarsi e stare insieme.

Ascoltando la canzone e leggendone il testo, ci si accorge subito che tutta la storia gira intorno all’avventura di una notte tra due amanti, in cui la carica erotica e l’attrazione fisica è assoluta. A intensificare l’atmosfera è l’ebbrezza che si prova in quegli attimi di leggerezza in cui, tra un drink e l’altro, ci si scambiano sgaurdi e si riesce a conquistare la ragazza più bella di tutto il locale.

Il video di Extasi disponibile a breve

Per quanto riguarda il video della nuova canzone dell’estate 2022 firmata Fred de Palma dovremo aspettare un altro po’ di tempo.

Per ora, infatti, il video ufficiale non è ancora uscito, ma online è disponibile il “visual art video“, ricco di colori e scritte psichedeliche, coerenti con il titolo della canzone.