Il Barbiecore è il nuovo trend aesthetic del momento. Deborah e Sephora delineano i prodotti perfetti per riprodurre un make up da 'bambola'.

Il Barbiecore è la nuova moda aesthetic tutta in rosa che sta spopolando tra i ragazzi della Gen Z. La bambola Mattel più venduta al mondo diventa un modello a cui ispirarsi per creare look bambineschi e stravaganti. Il colore per eccellenza è il rosa che invade ogni singolo aspetto della vita di Barbie.

Non mancano sicuramente piume, lustrini, tulle e stampe. Questo nuovo fashion trend coincide anche con la produzione del film ‘Barbie’ con Ryan Gosling e Margot Robbie. Anche nel mondo del make up arriva questa ventata di aria fresca: Sephora e Deborah propongono prodotti pop, smalti laccati e accessori tutti rigorosamente in stile Barbiecore.

Barbiecore: nuova tendenza del make up

Il Barbiecore non è altro che un trend ispirato alla Barbie creata da Mattel.

Prende spunto dalla moda di fine anni ’90 inizio anni 2000, quando le grandi top model sfilavano in abiti da “bambola”. Da sempre Barbie viene rappresentata con capelli biondi, occhi azzurri sottilineati da ombretti brillantinati, labbra piene di lipgloss e ciglia lunghissime e folte. A questo proposito Deborah e Sephora hanno proposto alcuni mascara, matite, lucidalabbra e ombretti perfetti per ricreare il make up da “bambola”. Quali sono questi prodotti?

Barbiecore: i prodotti da ‘bambola’ proposti da Sephora

Sephora non propone soltanto cosmetici e prodotti per il make up ma inserisce anche accessori e smalti molto glamour per il suo mondo tutto in rosa.

Colorful-ombretto perlato, glitter, metallizzato, brillantinato by Sephora collection

Direttamente dalla collezione di Sephora troviamo degli ombretti opachi o metallizzati in tutte le sfumature del rosa, dal nude al rosa elettrico.

Soft pinch liquid blush by Rare Beauty

Si tratta di un blush liquido sulle tonalità del rosa, molto leggere. Si applica facilmente ed i suoi pigmenti sono a lunga durata. Ci sono otto tonalità quindi adatte per ogni incarnato. Ci sono nuance matt oppure lucide.

Color hit smalto unghie by Sephora Collection

Le seguaci del Barbiecore sono molto attente all’estetica delle proprie unghie che sono ben curate, lunghe e rigorosamente rosa. A questo proposito Sephora propone uno smalto long lasting che vi assicura una durata di almeno cinque giorni. Ci sono 55 tonalità tutte ultra pigmentate che renderanno le vostre unghie ben visibili e laccate.

The wet detangler hairbrush spazzola per capelli by Tangler Teezer

I capelli di una ‘bambola’ sono sempre in ordine e ben pettinati. Tangler Tezzer propone una spazzola con un design comodo per l’impugnatura e sulle tonalità del rosa. Ha alto potere districante e non spezza il capello. Ottima da usare sotto la doccia insieme al balsamo.

Barbiecore: prodotti Deborah per un ‘Make up look da Barbie’

Matita 24ore waterproof

La matita waterproof è ottima per evitare che il trucco si sbavi e che rimanga sempre perfetto. Dotata di lunga tenuta è perfetta per creare sfumature anche grazie al suo spugnino. Rende lo sguardo intenso e le ciglia piena proprio come quelle della Barbie.

Mascara like a pro

Questo mascara aiuterà a creare una cornice sui vostri occhi. Le ciglia risultano estremamente lunghe e voluminose. La texture è laccata e morbida. Si stende bene e non crea grumi.

Aqua tint lipstick

Si tratta di un lipstick racchiuso in un pennarello. La base è l’acqua che va a dare un effetto immediato di freschezza e una texture morbida facile da applicare. Contiene Aloe vera che idrata le labbra e le rende più carnose. Lo troviamo in tante tonalità e grazie all’applicatore fioccato sarà impossibile sbavare.

Fondotinta 24ore nude perfect

Questo fondotinta è perfetto perché dona un effetto nude sulla pelle e lascia i pori liberi di respirare. Ha una tenuta a lunga durata e contiene un sacco di principi attivi che vanno a stimolare le cellule.