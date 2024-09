Sabato 21 ottobre, a partire dalle 21.40 su Rai 1, si accederanno i riflettori sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle. Un cast di celebrità pronte a mettersi in gioco, ma una in particolare ha già conquistato il pubblico: stiamo parlando di Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e Asia Argento. Ma cosa sappiamo su di lei? Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Anna Lou Castoldi a Ballando con le Stelle: la carriera

Nata il 20 giugno 2001 a Lugano, in Svizzera, Anna Lou Castoldi è la figlia di due icone del panorama artistico: Morgan e Asia Argento. Cresciuta in un ambiente creativo e stimolante, sin da giovane ha coltivato una grande passione per le arti. Questo amore l’ha portata a iscriversi all’Accademia delle Belle Arti, dove studia Teorie e Tecniche dell’Audiovisivo, Regia e Scrittura Creativa. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata nel 2020, quando ha debuttato nella serie Netflix Baby, interpretando il ruolo di Aurora. La musica è un’altra delle sue grandi passioni: attualmente si dedica alla scrittura di testi di canzoni e poesie, e in passato ha avuto l’opportunità di lavorare come DJ. Nonostante il suo prestigioso cognome e le esperienze nel cinema e nella musica, ha scelto di seguire un percorso autonomo, lontano dalle orme dei genitori. Ha infatti dichiarato di voler essere indipendente, lavorando come rider, cameriera e persino manovale. “Ho capito di essere cresciuta in una famiglia unica… ma non è così che voglio vivere“, ha affermato.

Anna Lou Castoldi a Ballando con le Stelle: la vita privata

Attualmente, Anna Lou Castoldi vive a Roma con la sua fidanzata Dora, condividendo con lei sogni e progetti futuri. Nonostante il peso del suo cognome, la giovane artista si impegna a mantenere una vita normale, lontana dai riflettori e dalle aspettative legate alla sua famiglia. Ha sempre tenuto molto alla sua privacy e cerca di vivere come una comune ragazza della sua età, godendo dei piccoli piaceri quotidiani e affrontando le sfide con determinazione e spirito indipendente. Ballando con le Stelle è un programma che ha sempre seguito, soprattutto per la partecipazione dei genitori. Ma ora, l’idea di partecipare la rende ansiosa. La popolarità della sua famiglia l’ha sempre spaventata, ma questo non la ferma. La giovane artista è pronta a mettersi in gioco e mostrare il suo talento unico. Non vediamo l’ora di vederla sul palco!