Iniziano a giungere le prime indiscrezioni circa ai cast di Ballando con le Stelle 2022, lo show condotto da Milly Carducci con la partecipazione di Paolo Belli. Il programma cult di Rai 1 è alla sua diciassettesima edizione, essendo in onda dal 2005, ed è l’adattamento italiano del talent show Dancing With The Stars, format della BBC.

Milioni di spettatori, ormai da tempo, il sabato sera onorano la tradizione di rimanere incollati allo schermo per vedere Vip provenienti dal mondo dello sport, della musica, del cinema, ma anche dello spettacolo in coppia con ballerini professionisti, intenti per l’appunto a imparare a ballare.

La giuria, formata da cinque esperti, valuta le prove sostenute da un punto di vista artistico e tecnico, considerando, tra i vari aspetti, anche i costumi e la mimica facciale.

Foxy John, come voce fuori campo, assegna i punti dati non solo dalla giuria presente in studio, ma anche dai telespettatori attraverso i social.

La data della prima puntata di quest’anno potrebbe essere sabato 8 ottobre 2022, anche se è non è da escludere che slitti al sabato successivo.

Ballando con le Stelle 2022: le prime indiscrezioni sul cast

Il Cantante Mascherato è un programma televisivo sempre condotto dalla Carducci in onda su RAI 1 dal 2020.

Si tratta di un talent show che prevede sfide canore dei partecipanti in forma anonima, in quanto gli stessi sono nascosti da pittoresche maschere che li ricoprono dalla testa ai piedi; la loro identità viene svelata al pubblico solo nel momento della loro eliminazione.

Alcuni settimanali hanno lanciato l’indiscrezione su una possibile partecipazione di Paola Barale, ma anche di Bianca Guaccero, protagonista dell’ultima edizione de Il Cantante Mascherato sotto i panni di Medusa.

Altre indiscrezioni

Non sono da escludersi nemmeno l’intervento di Beppe Convertini, noto per aver preso parte a fiction di nota fama come “Le tre rose di Eva” e “Vivere”, ma anche di Violante Placido e attori protagonisti di alcune soap opera, tra cui Emanuel Caserio, protagonista de “Il paradiso delle signore” e Michelangelo Tommaso, volto iconico di “Un posto al sole”. Anche la grande Iva Zanicchi ha parlato del suo desiderio di partecipare al talent show:

“Ballando è una trasmissione che mi piace molto e mi diverte. Chissà, almeno una prova la voglio fare. Mi piacerebbe andare, fare una prova, magari come ospite per una sera e poi se vedo che me la cavo bene magari il prossimo anno partecipo. Non è mai troppo tardi.”

Milly Carlucci non ha mai fatto mistero di un sogno nel cassetto, ovvero quello di veder partecipare allo show Mara Venier di Domenica In. Mara, nel corso della sua trasmissione dopo la finale condotta l’anno scorso dalla Carducci, aveva espresso gradimento per il programma della collega con le seguenti parole:

“Grandissimo successo di Ballando. Brava Milly, bravi tutti, una squadra meravigliosa, una corazzata! 28% di share, punte del 44%. Quasi come Sanremo, anzi come Sanremo”.

Potrebbe essere la volta buona per la Venier per calarsi nei panni di ballerina, visti e considerati gli anni di successo in RAI e le lodi che si scambiano vicendevolmente le due presentatrici a testimonianza di reciproca stima.