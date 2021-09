Capelli scuri, occhi profondi, capace di incantare il pubblico con la sua personalità e la sua bellezza, nostrana al 100%. Ma non solo: Bianca Guaccero è un’artista molto versatile, distintasi soprattutto per il suo lavoro di attrice. Scopriamo insieme la vita e i successi di questa talentuosa star italiana.

Chi è Bianca Guaccero

Bianca Guaccero, classe 1981, nasce a Bitonto, in provincia di Bari. È molto legata alle sue origini pugliesi e alla sua famiglia. Ha un carattere molto forte e volitivo, che va di pari passo con una profonda sensibilità.

La sua quasi perenne forma smagliante lascia tutti senza fiato, eppure ha ricevuto critiche in merito. L’oggetto delle polemiche riguardava la sua eccessiva magrezza, ma Bianca ha sempre dichiarato di essere in salute.

Ma le critiche non si sono placate, e la Guaccero è stata vittima sui social di bullismo e body shaming: dopo la gravidanza Bianca si è prosciugata fisicamente, avendo un cambiamento nel metabolismo, e durante il suo ritorno in tv ha subito degli attacchi social veri e propri. Per fortuna il suo carattere l’ha aiutata ad affrontare al meglio la cosa, e ha dichiarato che se fosse stata veramente anoressica o malata un tale attacco e tanta cattiveria l’avrebbero sicuramente devastata.

Bianca riesce a mantenere il suo peso forma grazie a una dieta equilibrata e regolare attività fisica.

Fin da ragazzina si accosta al mondo dello spettacolo, e la sua passione esplode rapidamente.

Carriera

Ancora adolescente, Bianca Guaccero partecipa a numerosi concorsi di bellezza, fino a Miss Teenager Italia 1995, che le ha aperto le porte del mondo della televisione. In seguito venne scelta personalmente dallo storico conduttore Mike Bongiorno come valletta a La Ruota della Fortuna ma, a soli 14 anni, rinunciò perché non se la sentiva di trasferirsi a Milano.

Debutta sul grande schermo a soli 18 anni nel film “Terra Bruciata” nel 1999, al fianco di attori come Raoul Bova e Giancarlo Giannini. Successivamente partecipa a “Faccia a faccia” di Massimo Ceccherini. Dopo partecipa a diverse pellicole e serie TV, ma la definitiva consacrazione a star arriva grazie ruolo di Carolina nella famosissima fiction Rai Capri. Nel 2008 viene consacrata nel palco dell’Ariston al Festival di Sanremo come valletta, accanto a personaggi come Pippo Baudo, insieme ad Andrea Osvart e Piero Chiambretti. Bianca Guaccero è un’attrice apprezzata anche a teatro: nel 2014 è protagonista dell’opera “L’uomo volante” di Adelmo Togliani.

Artista poliedrica, nel 2012 ha debuttato come cantante con il singolo Look into myself con lo pseudonimo di BG, e grazie alla sua voce partecipa a Tale e Quale Show nel 2015, mentre nel 2017 ha duettato con Fabrizio Moro sulle note di È più forte l’amore. Ha inoltre scritto un libro intitolato Il tuo cuore è come il mare, dedicato a sua figlia.

Dal 2018, conduce con successo il programma Detto Fatto, must pomeridiano di Rai 2, e nel settembre 2021 è nel cast della serie tv Fino all’ultimo battito.

Vita privata

Bianca Guaccero attualmente non sembra essere fidanzata con nessuno, anche se spesso le attribuiscono flirt che lei prontamente smentisce. Gli ammiratori non le mancano: è stata corteggiata da Adil Rami, ex difensore franco marocchino del Milan, che le ha fatto recapitare in studio una rosa rossa. La sua relazione più importante è quella che ha avuto con il regista Dario Acocella: i due si sono sposati nel settembre del 2013. A novembre 2014 ha avuto una figlia, Alice ma nel 2017 il matrimonio è naufragato. Bianca ha dichiarato che attualmente sogna di trovare l’amore della sua vita, e che essere una mamma single non le pesa affatto.