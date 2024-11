Fondata nel 2006 dal Dottor Albert Schmidbauer, BIOGENA si distingue per l’utilizzo di sostanze pure e per l’approccio personalizzato al benessere. Scopriamo le caratteristiche di questa eccellenza e le proposte per migliorare la qualità della vita, perfette anche come idee regalo per il Natale.

BIOGENA: un partner affidabile per il benessere

BIOGENA si impegna ad offrire integratori alimentari di alta qualità, sviluppati attraverso un intenso lavoro di ricerca scientifica. La particolarità dei prodotti risiede nell’uso esclusivo di sostanze pure, prive di additivi come coloranti artificiali, esaltatori di sapidità o rivestimenti chimici.

Punti di forza di BIOGENA:

Materie prime attentamente selezionate.

Filiera interamente austriaca con controlli rigorosi.

Approccio basato sulla biodisponibilità, garantendo che ogni nutriente sia effettivamente assorbito e utilizzato dal corpo.

Questi elementi fanno di BIOGENA un punto di riferimento nel mondo dell’integrazione alimentare, ideale per chi cerca soluzioni scientificamente fondate e di alta qualità.

BIOGENA, le proposte per un Natale all’insegna del benessere

In occasione del debutto sul mercato italiano, BIOGENA presenta una serie di prodotti ideali per migliorare il benessere di mente e corpo. Perfetti anche come regali di Natale, si rivolgono a diverse esigenze.

1. Per la Bellezza: Beauty & Glow Gift Box

Questo cofanetto include due dei prodotti di punta della linea BIOGENA Aesthetics:

COLLAGEN+ SUPERIOR : Collagene marino idrolizzato per migliorare elasticità e compattezza della pelle.

: Collagene marino idrolizzato per migliorare elasticità e compattezza della pelle. HYALURON & PROCOLLAGEN+ SUPERIOR: Un mix di acido ialuronico vegano e nutrienti essenziali per pelle, unghie e capelli sani.

Entrambi i prodotti, disponibili anche singolarmente, sono arricchiti con ingredienti di alta qualità e gusti raffinati come ciliegia e timo.

2. Per chi è sempre in movimento: Starter Set BIOGENA ONE

Un green drink al gusto di mela e kiwi che combina 99 ingredienti essenziali per sostenere energia, equilibrio mentale e difese immunitarie. Con la sua formula pratica e personalizzabile, Biogena ONE, è il regalo perfetto per chi conduce una vita attiva.

3. Per gli Sportivi: BIOGENA SPORT – Essentials

Questo integratore è progettato per supportare gli atleti durante tutte le fasi dell’allenamento. Contiene 20 micronutrienti selezionati per migliorare forza, resistenza e concentrazione.

L’Approccio scientifico di BIOGENA

BIOGENA si avvale di uno dei più grandi team scientifici nel settore degli integratori. Ogni prodotto è sviluppato con un’attenzione particolare alla ricerca e alla personalizzazione.

Servizi Offerti:

BIOGENA ACADEMY : Programmi di formazione per approfondire l’importanza dell’integrazione alimentare.

: Programmi di formazione per approfondire l’importanza dell’integrazione alimentare. Diagnostica Personalizzata: Percorsi di biohacking e longevità per raggiungere il massimo benessere.

Grazie a queste iniziative, BIOGENA punta a educare e accompagnare i consumatori verso una salute ottimale.

Dove trovare i prodotti BIOGENA?

I prodotti BIOGENA sono disponibili presso medici e terapisti, nei 25 BIOGENA-Stores & Labs sparsi in Europa e nel webshop ufficiale. La distribuzione in Italia rappresenta un’opportunità per accedere a integratori innovativi, studiati per rispondere alle esigenze più specifiche.

Con il suo approccio scientifico, la qualità delle materie prime e l’impegno per il benessere globale, BIOGENA si afferma come un’eccellenza nell’integrazione alimentare. L’arrivo in Italia segna una nuova opportunità per chi cerca soluzioni efficaci e mirate per migliorare mente e corpo.

Scegliere BIOGENA significa investire in prodotti che uniscono ricerca, innovazione e passione per il benessere. Esplora le loro proposte e vivi un Natale all’insegna della salute e della bellezza!