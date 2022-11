La macchina per il pane, la friggitrice, la libreria, compreso il ferro da stiro sono articoli da comprare in occasione dell'Amazon Black Friday.

In questi tempi risparmiare è all’ordine del giorno e quale occasione migliore se non approfittare delle tante offerte e promozioni dell’Amazon Black Friday che è appena cominciato. Scopriamo insieme i prezzi al ribasso su articoli di casa e cucina.

Amazon Black Friday 2022 casa e cucina

Questo evento è cominciato da alcune ore e sono tantissime le offerte nel settore casa e cucina. Un settore molto apprezzato poiché mette a disposizione diversi articoli a prezzi scontati proprio in occasione dell’Amazon Black Friday 2022. Una giornata dedicata a promozioni su diveri elettrodomestici.

In questa sezione, gli affari sono davvero vari e possono arrivare a prezzi ridotti anche fino al 35-40%. Si trovano articoli inerenti qualsiasi cosa: dal tessile con tende, asciugamani, ma anche tappeti per il bagno o cuscini per il divano fino al mondo della cucina che si arricchisce di utensili come servizio da tè, bollitore, ma anche elettrodomestici quali friggitrice, macchina da caffè, fruttiera e molto altro.

L’attesa è finita perché Amazon Black Friday, ovvero l’evento che ha dato il via agli sconti è ufficialmente partito. Sebbene il noto e-commerce abbia anticipato moltissime offerte a partire dal 18 del corrente mese, la data ufficiale è partita alle 00 del 25 novembre. A partire da questa data, tanti si stanno sbizzarrendo per la caccia all’ultimo affare in ogni campo.

Sono offerte valide per tutti e per tutte le tasche che culmineranno, per quanto riguarda il Black Friday alle 23.59 di questa sera in attesa poi di ulteriori promozioni e prezzi al ribasso che si concluderanno nella giornata di lunedì 28 novembre con il Cyber Monbday, dedicato a oggetti e articoli tecnologici ed elettronici.

Amazon Black Friday casa e cucina: migliori offerte

In questa classifica le 20 migliori offerte del settore casa e cucina. Cliccando l’immagine si visualizzano le promozioni dell’Amazon Black Friday 2022 della giornata di oggi.

1)Polti Vaporetto SV440

Una scopa a vapore dalla doppia funzione: pulisce e lava i pavimenti, compreso il parquet.

2)Philips Azur

Un ferro da stiro a vapore di colore nero molto veloce e potente.

3)Black + Decker BXTOA820E

Un tostapane con tre funzioni e diversi livelli di tostatura.

4)Moulinex OW240E

Una macchina per fare la pasta, il pane, ma anche la pizza e i dolci, incluso lo yogurt.

5)Princess friggitrice ad aria forno

Una friggitrice ad aria con cui cucinare piatti e cibi in modo sano e magro.

6)Foodsaver V2860 macchina sottovuoto

Permette di conservare i cibi in dispensa o frigiorifero mantenendone la frechezza.

7)Electrolux ESB2500 Sportsblender

Un mini frullatore con cui preparare frullati e cibi per bambini

8)Bialetti Gioia macchina da caffè

Di dimensioni piccole ed eleganti con cui preparare il caffè espresso.

9)Bosch MUM5 impastatrice planetaria

Un robot da cucina multifunzione che mescola, monta, ecc.

10)Songmics scarpiera di tessuto

Uno scaffale porta scarpe di 10 piani in tessuto dall’ampio spazio.

11)Rebecca mobili orologio decorativo

Un orologio a muro in legno decorativo da parete per uno stile shabby.

12)Vasagle libreria a 6 cubi

Una libreria da posizionare sia in orizzontale che verticale e utile anche come porta televisore.

13)Worlds Apart Minnie tavolino con sgabelli

Un tavolino adatto per bambini dai 18 mesi di età e indicato per ogni stanza.

14)Axentia Lianos Piantana porta asciugamani

Un articolo da bagno dotato di 3 bracci per gli asciugamani.

15)Gimi Tris carrello

Un carrello portaspesa con sacca dalla chiusura a coulisse.

16)Vileda turbo sistema lava pavimenti

Un lava pavimenti rotante con secchio e pedale per agevolare le pulizie.

17)OXO Good Grips

Una centrifuga da 6 litri per l’insalata in materiale trasparente.

18)Monix M125974 Manila

Un set di posate con coltelli, forchetta e cucchiaio in acciaio inox.

19)Tescoma 594346 padella doppia

Due padelle antiaderenti per girare la frittata da ambo i lati.

20)Alluflon set 2 lasagnere Vesuvia

Sono due set antiaderenti in alluminio per le lasagne.

Oltre alle promozioni in casa e cucina, per l’Amazon Black Friday sono diversi gli sconti sui prdootti beauty.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.