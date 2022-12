Il cappotto teddy di Ilary Blasi: quanto costa?

Dopo il burrascoso divorzio con l’ex calciatore della Roma Francesco Totti, Ilary Blasi sembra aver trovato di nuovo l’amore con l’imprenditore tedesco Bastian. I due sono stati immortalati durante un’escursione romantica in Svizzera, a Zurigo, dove la bellissima presentatrice romana indossava una mise super griffata e sofisticata, tra cui un favoloso cappotto teddy.

Il cappotto beige appare morbido e super confortevole ci è venuto naturale chiederci quale sia il brand che la showgirl ha scelto per affrontare l’inverno svizzero. Di seguito vi sveleremo il marchio del cappotto e il costo di questo favoloso teddy.

La vacanza romantica in Svizzera col nuovo compagno Bastian

Ilary Blasi è recentemente tornata a far parlare di sé; immortalata dal settimanale di gossip Chi, la showgirl romana è stata avvistata fuori da un prestigioso hotel a Zurigo accanto al suo nuovo compagno Bastian, imprenditore di origini tedesche che risiede a Francoforte.

I due pare stiano insieme da pochissimi giorni, ma i fan della showgirl sperano che Ilary possa finalmente aver trovato il vero amore dopo il terremoto Totti. Quello che, però, ha fatto molto parlare è stato il suo look super firmato in puro stile invernale sfoggiato al di fuori dell’aeroporto, prima della partenza per la romantica gita. La prima cosa che spicca del suo outfit sono i due vistosi loghi Chanel affissi sulle galosce di gomma della maison francese (il cui valore è di 1.150 euro) e la grossa borsa Birkin di Hermès che la neo divorziata tiene al braccio (del valore di oltre 30.000 euro).

Il tutto è accompagnato da un maestoso e morbido cappottone in puro stile teddy sui toni del beige e del marrone. Secondo le ultime tendenze moda, il cappotto orsetto sembra essere un must-have dell’autunno-inverno 2022/23. Ma quanto costerà quello che indossa la Ilary Blasi nelle foto dei paparazzi di Chi?

Il cappotto teddy: l’alleato di questo freddo inverno

Il cappotto teddy appare ormai giornalmente nei feed delle celebrity di tutto il mondo. È il giusto connubio tra praticità, comfort e stile. Se le basse temperature italiane hanno costretto un po’ tutti a chiudersi in enormi e ingombranti cappotti invernali, il cappotto orsetto può benissimo essere indossato aperto: il materiale estremamente soffice e lanoso lo rende quasi come un’enorme coperta e, nonostante le basse temperature, vi sembrerà di essere avvolte in una morbida coperta. Ma se le opzioni in commercio sono davvero tantissime (da Zara a H&M), quello che indossa Ilary, visto gli altri brand indossati, sembra si collochi su range di prezzo molto alti.

Il modello di Max Mara che indossa Ilary Blasi a Zurigo

Il modello che Ilary Blasi ha scelto di indossare per il suo weekend romantico col neo compagno Bastian, è un modello oversize di Max Mara che arriva alle caviglie. Il teddy bear color biscotto ha un doppio petto voluminoso e sul sito web della maison italiana si può acquistare al prezzo di 2.100 euro. Non poco, ma se pensiamo che il suo intero outfit contiene griffe come Chanel ed Hermès, il cappotto si inserisce benissimo in questa mise super semplice ed elegante ma allo stesso tempo sofisticata e ricercata.