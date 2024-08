Alice Milliat è stata la donna che ha inventato le Olimpiadi femminili. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Alice Milliat: la donna che inventò le Olimpiadi femminili

Alice Milliat è stata una figura davvero importantissima, è stata lei infatti il motivo per cui le donne hanno potuto iniziare a partecipare alle Olimpiadi. Prima, infatti, erano solo per gli uomini. Alice Milliat è stata quindi pioniera dello sport, non solo in Francia, suo Paese natale, ma anche nel resto del mondo. Ma, chi era Alice Milliat? Alice Josephine Marie Milliat (Million era il suo cognome da nubile) è nata a Nantes il 5 maggio del 1984, mentre è morta a Parigi il 19 maggio del 1957, all’età di 73 anni. Alice Milliat è stata una nuotatrice, una canoista e una dirigente sportiva. Nel 1904 ha sposato l’impiegato Joseph Milliat, morto solamente quattro anni dopo il matrimonio. Nel 1909 Alice, assieme a Pierre Payssé, ha fondato Femina Sport, il primo club sportivo femminile della Francia. Nel 1917 si associa al club En Avant, diretto da Albert Pelan e, insieme, fondano la Federazione Francese delle Società Sportive Femminili, di cui diventa Presidente due anni più tardi. Alice Milliat ha portato con sé alla direzione altre due donne, ovvero Jeanne Brulé e Eliane Thebaut. Nel 1921 la federazione ha cambiato nome, diventando Federazione Francese degli Sport Femminili.

Alice Milliat: perché le Olimpiadi femminili si devono a lei?

Pierre De Coubertin è considerato il padre fondatore dei Giochi Olimpici moderni nel 1986. De Coubertin è sempre stato però contrario alla partecipazione delle donne alle Olimpiadi anzi, si mostrò sempre molto critico sulla possibilità di aprire i Giochi anche alle donne. Secondo lui infatti avere donne alle Olimpiadi sarebbe stato: “poco pratico, poco interessante, sgraziato e, non esito ad aggiungere, improprio”. Alice Milliat però desiderava fortemente che le donne potessero partecipare ai Giochi e così, alle Olimpiadi del 1922, fu a capo del comitato che organizzò i Giochi Olimpici Femminili, da lei ideati in opposizione ai Giochi Olimpici solo per uomini. Furono 77 le atlete, provenienti da cinque Paesi, a partecipare. Ecco cosa affermò all’epoca la stessa Alice Milliat: “lo sport femminile ha il suo posto nella vita sociale tanto quanto quello maschile.” Alice Milliat voleva fortemente che le donne avessero gli stessi diritto degli uomini.

Alice Milliat: i primi Giochi Olimpici aperti alle donne

Come abbiamo appena visto, Alice Milliat, in opposizione ai Giochi Olimpici solo per uomini, inventò le Olimpiadi femminili nel 1922. Per anni lottò per far sì che le donne fossero ammesse ai Giochi, cosa che avvenne per la prima volta alle Olimpiadi del 1928 ad Amsterdam, dove furono aggiunte cinque gare dedicate alle donne. Da allora però il cammino verso la parità di genere è stato davvero lentissimo, pensate che nel solo nel 2008 le donne erano quasi il 40%. Oggi fortunatamente le donne stanno avendo sempre più visibilità nello sport, anche se ancora c’è ancora tanta strada da fare. Il ruolo di Alice Milliat è stato comunque fondamentale.