Anche Alfa ha deciso di deliziarci quest’anno con il suo personale tormentone estivo. A partire dallo scorso 10 giugno è disponibile in tutte le piattaforme di streaming e negli online store You make me happy, il suo nuovo singolo.

La canzone, in linea teorica, dovrebbe far parte di un nuovo progetto dell’artista genovese legato al tema del viaggio.

Negli ultimi mesi, infatti, Alfa ha girato l’Europa per trovare ispirazione e ha dedicato, giusto per fare un esempio, una canzone alla splendida Parigi.

Alfa ha presentato per la prima volta il suo singolo You make me happy al concerto Radio Zeta Future Hits Live 2022 tenutosi qualche giorno fa a Roma. Qui sotto trovate audio, testo e signficato della canzone.

Significato di You make me happy di Alfa

La canzone è dedicata una ragazza la cui presenza mette di buon’umore il cantante anche soltanto con piccoli gesti banali, ma che possono fare una grande differenza.

Audio You make me so happy Alfa

Testo

Non so, ti basta così poco

se va tutto storto raddrizzi una giornata

no, che viaggio che è la vita

senza una valigia ne una meta precisa e

You make me so happy

uh I’m gonna tell everybody

you make me so happy

uh I’m gonna tell everybody

(Traduzione: Tu mi fai sentire così felice

uh, lo dirò a tutti,

Tu mi fai sentire così felice

uh, lo dirò a tutti)

Lo so, ho un bagaglio emotivo

sbaglio ma ci giro assieme al mondo da un po’

lo so, è come fossi ubriaco

Ma non ho bevuto sono solo felice, felice, uh

You make me so happy

uh I’m gonna tell everybody

you make me so happy

uh I’m gonna tell everybody

uh

uh

(Traduzione: Tu mi fai sentire così felice

uh, lo dirò a tutti,

Tu mi fai sentire così felice

uh, lo dirò a tutti)

Ehi

oggi vedo il sole che mi fa un sorriso

mi nascondo da lui con un dito

io da te vorrei solo peace and love

e l’umore cambia ma se ti ho davanti

fa grandi salti, bungee jumping

questa volta non inciamperò

ma se ti guardo

io ci ricado giù

I gotta say now

You make me so happy

uh I’m gonna tell everybody

you make me so happy

uh I’m gonna tell everybody

(Traduzione: Devo dirlo adesso

Tu mi fai sentire così felice

uh, lo dirò a tutti,

Tu mi fai sentire così felice

uh, lo dirò a tutti)