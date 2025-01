Un ritorno trionfale per Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi, la celebre conduttrice romana, torna alla ribalta con il suo nuovo programma Red carpet – Vip al tappeto, disponibile su Prime Video. A 52 anni, Alessia dimostra di essere un’icona di stile e charme, capace di catturare l’attenzione del pubblico con il suo look androgino e il trucco da femme fatale. Dopo il successo di Boomerissima, la presentatrice riabbraccia il suo amore per la Gialappa’s Band, portando sul piccolo schermo un mix di divertimento e glamour.

Un look che conquista

Nel suo nuovo show, Alessia sfoggia un outfit che combina eleganza e audacia. Indossa un blazer gessato sopra una camicia azzurra e una cravatta blu, mentre sotto mette in risalto le sue gambe con collant velati e scarpe con tacco 12. Questo look, che gioca con la dualità di maschile e femminile, è perfetto per guidare i concorrenti attraverso il tappeto rosso, creando un’atmosfera di grande stile e divertimento. La conduttrice non solo si distingue per il suo abbigliamento, ma anche per il suo carisma, che riesce a coinvolgere il pubblico e i partecipanti.

Il beauty look di Alessia

Il beauty look di Alessia Marcuzzi è altrettanto affascinante. La sua chioma bionda, lunga e lucente, è curata dal parrucchiere Manuel Patucelli, che ha creato onde morbide per un effetto dinamico. Il trucco, realizzato dalla makeup artist Claudia Ferri, è caratterizzato da un contorno di matita brown sugli occhi, abbinato a un ombretto fucsia che risalta il blush sugli zigomi. Le labbra, colorate di rosa shocking, completano un look che è sia fatale che giocoso, perfetto per una serata di gala. Inoltre, la manicure cortissima in smalto nero aggiunge un tocco di modernità e raffinatezza.

Un programma da non perdere

Red carpet – Vip al tappeto è un programma che promette di intrattenere e divertire, con la partecipazione di volti noti come Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Giulia De Lellis. Alessia, con la sua presenza magnetica e il suo stile inconfondibile, guida il pubblico attraverso le sfide dei concorrenti, mantenendo sempre alta l’attenzione. Questo show non è solo un’opportunità per vedere celebrità in azione, ma anche un’occasione per ammirare il talento di una delle conduttrici più amate della televisione italiana.