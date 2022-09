Alessia Marcuzzi ha 49 ma nonostante gli anni che passano e il giro di boa dietro l’angolo può ancora vantare di avere un fascino senza tempo e un fisico davvero splendido e invidiabile.

La presentatrice, che via social aggiorna spesso i suoi follower rispetto ai suoi costanti allenamenti, si è presentata nelle scorse ore sul suo profilo Instagram in tutta la sua strabiliante bellezza, con uno scatto che ha già fatto il botto di like e commenti positivi.

Alessia Marcuzzi: uno scatto senza veli privo di volgarità

La foto di cui stiamo parlando è stata caricata sul profilo Instagram della presentatrice lo scorso venerdì 16 settembre e ha lasciato tutti senza parole.

Nell’immagine vediamo la Marcuzzi seduta ad un tavolino con uno splendido panorama marittimo di fronte a lei, circondata dalla natura e da fiori dal colore viola accesa.

La conduttrice è scalza e indossa soltanto un paio di pantaloncini molto corti.

Niente pezzo sopra: Alessia Marcuzzi si fa vedere con il seno scoperto, seppure coperto per metà dal braccio. “Interessante. Naturale direi” ha scritto la presentatrice come didascalia della foto, aggiungendo un’emoji divertita.

Un’immagine di sicuro impatto, che ha superato in poche ore i 90 mila like. Tra i commenti, entusiasti, anche quelli della collega Milena Miconi (“Bellissima” ha scritto l’attrice), di Mara Venier, di Valeria Solarino e di Laura Chiatti.

Qui sotto potete recuperare la foto mozzafiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Alessia Marcuzzi prepara il suo ritorno in tv

Dopo aver condotto alcune recenti edizioni del Grande Fratello Nip e dell’Isola dei Famosi (prima dell’arrivo di Ilary Blasi) la presentatrice si prepara al suo ritorno in grande stile in Rai (dopo ben 25 anni) con il programma “Boomerissima“. La trasmissione dovrebbe andare in onda su Rai 2 nel 2023: non c’è, per il momento, una data precisa rispetto alla messa in onda del format.

Al momento sappiamo che la trasmissione andrà in onda con un totale di sei puntate in prima serata. In un primo momento, era stato ipotizzato che la trasmissione televisiva potesse parlare della generazione Z e della generazione boomer, ma in realtà non proprio è così, anche se riguarda le nuove generazioni. In realtà dovrebbe trattarsi di qualcosa di molto simile a I migliori anni di Carlo Conti, seppure adattato ad un pubblico più giovane.

In pratica, per ogni puntata verranno presi in esame due anni specifici e si racconterà in trasmissione con tutto quello che era accaduto in quel biennio: sarà dunque un ritratto storico che spazierà dallo spettacolo allo sport, dalla musica alla cultura, fino ad arrivare alla cronaca.

L’addio a Mediaset

Il passaggio di Alessia Marcuzzi in Rai arriva dopo una difficile rottura con la rete che per anni è stata casa sua. Parlando della fine del suo rapporto lavorativo con l’azienda di Cologno Monzese, la Marcuzzi aveva dichiarato: