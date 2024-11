Un viaggio dalla Serbia all’Italia

Alessandro Egger, noto per il suo iconico sorriso da bambino, è cresciuto in un contesto difficile. Nato nel 1991 a Belgrado, la sua famiglia ha dovuto fuggire a causa della guerra, trovando rifugio a Como, in Italia, all’età di sei anni. Qui, Alessandro ha trascorso la sua infanzia e adolescenza, sviluppando una passione per la moda e la recitazione che lo ha portato a diventare un volto noto nel panorama italiano.

La carriera da modello e attore

La carriera di Alessandro è iniziata precocemente, quando a soli 13 anni è diventato il volto delle barrette Kinder, succedendo al celebre Guenter Euringer. Questo primo passo nel mondo della moda ha aperto le porte a collaborazioni con marchi prestigiosi come Dolce&Gabbana, Ferragamo e Calvin Klein. Nel 2019, il suo talento è stato riconosciuto dalla rivista Men’s Health, che lo ha eletto “Modello dell’anno”. Ma Alessandro non si è fermato qui; la sua passione per la recitazione lo ha portato a recitare in produzioni di successo come Un medico in famiglia e House of Gucci.

La nascita di Alexandra e il mondo Drag

Durante il lockdown, Alessandro ha scoperto un nuovo lato di sé, dando vita a Alexandra, la sua versione Drag Queen. Questo personaggio è nato per gioco, ma ha rapidamente guadagnato popolarità. Alessandro ha dichiarato: “Questo è un modo per esprimere un’altra parte di me.” La sua presenza sui social ha ispirato molte persone, portando a una riflessione più profonda sull’identità e l’accettazione. I suoi video, spesso provocatori, sono diventati un simbolo di lotta contro l’ignoranza e la superficialità.

Un volto noto in televisione

Negli ultimi anni, Alessandro ha partecipato a diversi reality show, tra cui Pechino Express e Ballando con le Stelle, dove ha mostrato il suo talento e la sua personalità vivace. Attualmente, è uno dei concorrenti de La Talpa, un reality avventuroso che ha riacceso l’interesse del pubblico. La sua fidanzata, Madalina Doroftei, lo supporta in questa nuova avventura, dimostrando che l’amore e la carriera possono andare di pari passo.