Un giovane campione e una carriera spezzata

Manuel Bortuzzo, un nome che risuona nel mondo del nuoto italiano, ha vissuto una vita che molti potrebbero invidiare. A soli 16 anni, era già un prodigio, capace di far tremare i cronometri nei 3000 metri. Tuttavia, la sua vita ha subito una brusca interruzione a causa di un tragico evento: una sparatoria avvenuta a Roma, che lo ha costretto a muoversi in carrozzina. Ma Manuel non si è arreso. Ha trasformato la sua tragedia in forza, diventando un simbolo di resilienza nella nazionale paralimpica.

Una storia d’amore che si trasforma in incubo

Nel 2022, la vita di Manuel ha preso una piega inaspettata quando ha incontrato Lulù Selassié nella casa del Grande Fratello. Quella che sembrava una storia d’amore da favola si è rapidamente trasformata in un incubo. Dopo la rottura, Lulù ha iniziato a perseguitarlo, manifestando comportamenti ossessivi e invadenti. Manuel ha descritto la sua esperienza come un amore tossico, caratterizzato da manipolazione emotiva e violenza psicologica. La sua testimonianza mette in luce un problema serio e spesso sottovalutato: lo stalking.

La denuncia e la ricerca di giustizia

La situazione è degenerata al punto che Manuel ha deciso di denunciare Lulù. Questa scelta, spesso difficile per molte vittime, è stata per lui un atto di sopravvivenza. La giustizia ha riconosciuto la gravità della situazione, condannando Lulù a un anno e otto mesi di pena sospesa. Tuttavia, la vittoria in tribunale non ha cancellato le cicatrici emotive che Manuel porta con sé. La sua esperienza evidenzia l’importanza di denunciare e di non rimanere in silenzio di fronte a comportamenti abusivi.

Le ferite invisibili e la rinascita

Oggi, Manuel affronta le nuove relazioni con cautela. Le ferite lasciate da un’esperienza traumatica come quella dello stalking non sono sempre visibili, ma influenzano profondamente il modo in cui ci si approccia agli altri. La sua storia è un monito per tutti: la fiducia, dopo un trauma, diventa un gesto da ponderare. Manuel Bortuzzo è un esempio di come si possa rinascere dopo una tempesta, ma anche di come sia fondamentale parlare e denunciare per liberarsi da un passato che fa male.