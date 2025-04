Il rifiuto di Gabriella Carlucci

Gabriella Carlucci, nota per il suo passato in televisione e la sua attuale carriera nel cinema, ha dichiarato con fermezza che non parteciperà mai a Ballando con le Stelle, nemmeno come ospite. La sua decisione è stata motivata da un accordo segreto tra lei e le sue sorelle, Milly e Anna, che risale a un episodio del passato. “Non andrò mai a Ballando, troppo scontato”, ha affermato la Carlucci, sottolineando come la sua scelta sia legata a un’esperienza che ha segnato profondamente il loro rapporto.

Un passato da non dimenticare

La storia di Gabriella e delle sue sorelle è intrisa di ricordi e momenti significativi. Nel 1989, durante una parodia a Sanremo, il trio composto da Lopez, Marchesini e Solenghi le rese bersaglio di scherni che le colpirono profondamente. “Divertente ma giurammo: mai più in tv tutte insieme”, ha ricordato Gabriella. Questo episodio ha portato a un accordo tacito tra le sorelle, decidendo di evitare di apparire insieme in televisione per non prestare il fianco a ulteriori critiche o parodie.

Il futuro di Milly Carlucci

Nonostante il rifiuto di Gabriella, la sorella Milly si prepara a tornare in onda con Sognando Ballando con le Stelle, un progetto che celebra i venti anni del format. Milly ha dichiarato: “Festeggiamo insieme i venti anni dello show con i nostri storici maestri e una giuria inimitabile”. Questo spin-off promette di essere un evento emozionante, con la partecipazione di volti noti e nuovi talenti. La giuria storica sarà riconfermata, e ci sarà anche una gara per aspiranti nuovi maestri, che verranno selezionati attraverso appuntamenti televisivi.

In un mondo dove il gossip e le apparizioni televisive sono all’ordine del giorno, la scelta di Gabriella Carlucci di mantenere il suo rapporto con le sorelle lontano dai riflettori è un gesto di autenticità e rispetto per la loro storia familiare. Mentre Milly continua a brillare nel panorama televisivo, Gabriella si dedica a nuovi progetti, dimostrando che la carriera può prendere direzioni diverse senza compromettere i legami familiari.