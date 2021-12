Nel salotto di Silvia Toffanin è stato ospite Alessandro Borghi, che ha parlato del suo prossimo film, Supereroi. La confessione dell’attore sul suo passato.

Alessandro Borghi ospite a Verissimo

Tra gli ospiti dell’ultima puntata di Verissimo anche Alessandro Borghi che, nel salotto della Toffanin, ha parlato del suo prossimo film.

“Supereroi“, questo il titolo, racconta il coraggio di una coppia di restare insieme per vent’anni. Per dare un’assaggio della pellicola, la Toffanin ha mandato in onda una clip in cui si vede Borghi fare un trasloco. Da lì la domanda della conduttrice all’attore su quale sia stato il suo primo trasloco in assoluto. “Il primo che ho fatto è stato per andare via da casa dei miei genitori -racconta Borghi-.

È la cosa peggiore che tu possa augurare a qualcuno. Io l’ho trovato straziante”, ricorda.

Il viaggio nei ricordi di Borghi: “Mi fa sempre tanta impressione”

Nel salotto di Verissimo è andata in onda anche una clip regalo per l’attore: “Qui facciamo un po’ di regali e questo è il mio per te. Ci sono tutti i tuoi personaggi, tra cui Aureliano che è un po’ il mio preferito”, ha detto la conduttrice.

Dopo la clip che ha ripercorso tutta la sua carriera, l’attore emozionato, ha commentato: “Mi fa sempre tanta impressione perché rivedo cose che avevo dimenticato”.

Alessandro Borghi e il rapporto con Jasmine Trinca: “Ci divertiamo molto”

A Verissimo c’era anche Jasmine Trinca, protagonista di Supereroi insieme a Borghi. I due, che sono amici e colleghi, sono legati da un rapporto di profondo affetto. “Sul lavoro mi leva un po’ di problematiche -ha commentato-. Non devo pensare a niente, ci compensiamo e ci divertiamo molto“.