Un appuntamento imperdibile per gli italiani

Ogni anno, Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia rappresenta uno dei momenti più attesi della televisione italiana. Condotto da Stefano De Martino, il programma non è solo un gioco, ma un vero e proprio evento che unisce intrattenimento e la possibilità di vincere premi straordinari. Con l’inizio del nuovo anno, questo speciale si trasforma in un’occasione per festeggiare e sperare in un futuro migliore, rendendo la serata ancora più emozionante.

Quando e dove seguire lo speciale

Il programma andrà in onda lunedì su Rai1 a partire dalle , e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay. La formula rimane quella tradizionale: una partita classica con i “pacchisti” che cercano di portare a casa il premio, seguita dall’estrazione dei biglietti vincenti. La conduzione di De Martino, con il suo stile coinvolgente, promette di rendere la serata indimenticabile.

Ospiti d’eccezione per una serata di gala

Il Teatro delle Vittorie ospiterà un parterre di ospiti vip che arricchiranno l’evento con la loro presenza. Tra i nomi attesi ci sono Francesco Paolantoni, Gianni Morandi, Mara Maionchi e molti altri. Questi personaggi non solo parteciperanno al gioco, ma saranno anche coinvolti in divertenti interviste e quiz sulle regioni italiane, rendendo la serata ancora più interattiva e coinvolgente per il pubblico a casa.

Un programma che continua a sorprendere

Affari Tuoi ha una lunga storia di successi e ha saputo reinventarsi nel corso degli anni. Dalla sua prima edizione, ha visto alternarsi diversi conduttori e format, ma la sua essenza rimane invariata: regalare momenti di gioia e speranza agli italiani. Con De Martino alla guida, il programma ha raggiunto ascolti record, superando i 6 milioni di telespettatori. La sua capacità di coinvolgere il pubblico e di creare un’atmosfera festosa è ciò che rende questo speciale un appuntamento da non perdere.