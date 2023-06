Cristina Marino vola al mare nel week end del suo 32° compleanno e la sua bellezza fa il giro dei social. La moglie di Luca Argentero posta sul suo Instagram qualche foto in spiaggia e lancia anche importanti ispirazioni su come acconciare i capelli quando si è al mare: quali sono le acconciature migliori per la stagione estiva 2023?

Acconciature mare 2023: i consigli di Cristina Marino per capelli perfetti anche in spiaggia

Il 31 maggio 2023 Cristina Marino ha compiuto 32 anni e quale modo migliore di festeggiare se non andare in spiaggia insieme ai propri figli? Il suo momento di relax l’ha vista in compagnia del suo secondo figlio, il piccolo Noé Roberto e si lascia travolgere dai raggi del sole e dall’amore della famiglia. Non solo: la moglie di Luca Argentero si mostra stupenda come sempre e sfoggia un look da spiaggia perfetto per l’estate 2023, offrendo a tutte le sue follower qualche tips utile su come portare i capelli quando si è al mare. L’obiettivo è uno soltanto: stare comode, ma essere anche super in tendenza.

Marino per il suo week end al mare ha scelto di acconciarsi i capelli con un hairstyle fresco, giovanile e super originale. L’acconciatura è un doppio chignon, semplice ma decisamente cool, soprattutto se si vuole stare fresche e ordinate anche quando si è in vacanza. La compagna di Argentero ha voluto stare comoda in spiaggia e il suo doppio chignon ha letteralmente conquistato la classifica delle tendenze per l’estate 2023. Abbinato a un look sobrio, leggero e candido, Cristina Marino è riuscita a essere impeccabile anche in spiaggia.

Sicuramente il doppio chignon sarà un grande must have per la bella stagione: comodo e pratico, risolverà ogni situazione.

Acconciature mare 2023: come realizzare il doppio chignon di Cristina Marino

Chiamato anche space bun, il doppio chignon scelto da Cristina Marino per il suo week end di compleanno al mare è una vera chicca di stile. Realizzarlo è in realtà molto semplice e non vi occuperà troppo tempo, anzi. Versione particolare dello chignon classico, lo space bun può essere realizzato anche attraverso l’ausilio delle apposite ciambelle, giusto per essere più precise e ordinate. Non sono accessori obbligatori, ma nel caso in cui le doveste scegliere, fate sempre molta attenzione alla grandezza: evitate quindi modelli troppo grandi e scegliete quelli mini. In questo modo le proporzioni saranno rispettate e il risultato sarà ottimo. Stile molto anni ’90, il doppio chignon è un tuffo nel passato e nella nostalgia di quegli anni, ma è talmente un’acconciatura evergreen che si addice alla perfezione anche a look più contemporanei.

Quello di Cristina Marino è semplicissimo: l’attrice ha scelto di raccogliere i capelli in modo morbido e non troppo tirato, ma le possibilità di realizzazione sono numerose. Il doppio chignon è infatti molto versatile: c’è chi ama creare un’acconciatura che è un mix tra space bun e boxer braid, dunque con piccole trecce in partenza dall’attaccatura dei capelli per poi raccogliersi in piccoli chignon.

Insomma, Cristina Marino ha lanciato la tendenza, ora sta a voi scegliere come viverla!