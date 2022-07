Cristina Marino ha confessato che lei e Luca Argentero, dopo l’arrivo della piccola Nina Speranza, sognerebbero l’arrivo di un secondo bebè.

Cristina Marino: il secondo figlio

Nel 2020 Cristina Marino e Luca Argentero sono diventati genitori per la prima volta e, nel 2021, sono convolati a nozze.

Oggi la coppia è più felice ed unita che mai e l’attrice ha rivelato che non le dispiacerebbe avere presto un secondo bambino insieme all’attore. “Ci piacerebbe”, ha confessato Cristina Marino, che oggi si divide tra gli impegni di lavoro e la vita da mamma. “Nonostante i mille impegni di una vita dinamica come la mia, riesco a dedicarle tutto il mio tempo. Nina è sempre con noi, anche quando siamo in viaggio.

In più ho la fortuna di poter lavorare spesso da casa”, ha confessato, e ancora: “Il mix perfetto di mamma e papà. Riccioli biondi, occhi blu, tanto carattere. Inoltre è molto simpatica”.

In tanti si chiedono se lei e Argentero annunceranno presto l’arrivo di un altro bebè, ma al momento la coppia sembra volersi godere soprattutto la vita insieme e la piccola Nina.

“E’ abituata sin da piccola a guardarmi e adesso cerca di copiare in maniera tenerissima tutti i movimenti che faccio.

Mi fa tanto ridere!”, ha rivelato Cristina Marino su sua figlia, e ancora: “I bambini sono il frutto di quello che apprendono dai genitori e sinceramente dubito che da me e Luca potesse nascere una figlia pigra”.