A quante donne piace il gioco online?

Con il sempre più crescente uso del web da parte della popolazione mondiale c’è stato senza dubbio un incremento di siti dedicati al divertimento e alle attività ludiche. Le piattaforme di gaming ad esempio registrano ogni giorno accessi di nuovi utenti e a quanto pare, nonostante si sia portati a pensare che la maggior parte di essi facciano parte di un pubblico maschile, anche le donne non sono immuni al fascino del gioco online.

Alcuni dati recenti sottolineano in particolare come il pubblico femminile sia una crescente fetta di mercato per quanto riguarda i casinò online. Secondo una recente statistica le donne impegnate in questo tipo di attività sarebbero soltanto un 28% rispetto al pubblico maschile (che costituisce il 72%), ma il pubblico femminile sarebbe solito trascorrere molto più tempo di fronte al pc proprio per dedicarsi al gioco online. Altro dato interessante riguarda l’età delle giocatrici che, di media, supera i 25 anni e infine – secondo recenti dati statistici – il pubblico femminile sembrerebbe essere maggiormente oculato rispetto a quello maschile.

Tra i giochi online preferiti dalle donne vi sarebbero il blackjack, il bingo e le slot machine, che oggi grazie ai portali online dedicati consentono a chiunque di poter usufruire di questo tipo di servizi e a qualsiasi ora, anche da casa. Quanto ai portali online che consentono di giocare alle slot con soldi veri esiste solo l’imbarazzo della scelta, anche se alcuni di essi hanno delle caratteristiche che li rendono maggiormente appetibili anche per dei giocatori (o delle giocatrici) alle prime armi.

Giocare online con soldi veri

L’Italia è uno dei paesi dove è più sicuro giocare online con soldi veri specie viste le regolamentazioni dedicate alle attività ludiche in vigore dal 2012 (e al controllo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). Sul web sono presenti numerosi siti che permettono di giocare alle slot online con soldi veri e che permettono di fare pratica senza spendere alcuna cifra prima di cimentarsi nel gioco con il denaro vero e proprio.

Per giocare online con soldi veri è sempre importante fare un’attenta valutazione, esattamente come se si stesse giocando ad un casinò vero e proprio (cosa che di fatto sono anche quelli online). Considerare quanto denaro investire, come perseguire i propri obiettivi e tenere a bada il proprio umore, sono condizioni che non si possono ignorare quando si tratta di mettere alla prova la dea bendata.