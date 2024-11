Un nuovo capitolo nella carriera di Zucchero

Il celebre cantautore Zucchero ha recentemente svelato il suo nuovo album, Discover II, disponibile dal 8 novembre. Questo progetto rappresenta un viaggio musicale che rielabora brani iconici del repertorio italiano e internazionale, reinterpretati con il suo inconfondibile stile. La scelta di tornare a lavorare su cover non è casuale: Zucchero si sente più libero di esprimere la sua creatività, utilizzando come base canzoni già amate dal pubblico.

Le sfide delle reinterpretazioni

Rivisitare brani storici è sempre una sfida, e Zucchero ne è consapevole. “Mi sono sempre detto di non toccare certe cose”, confessa, “ma questa volta ho osato”. Tra i brani scelti, spiccano due classici come Knockin’ On Heaven’s Door e With or Without, quest’ultimo che ha suscitato la curiosità di Bono, il quale non ha ancora ascoltato la versione del cantautore. Zucchero spera che il leader degli U2 apprezzi il suo lavoro, conoscendo i gusti del suo collega.

Collaborazioni e brani originali

Discover II non è solo un album di cover, ma include anche collaborazioni di spicco. Tra i brani più attesi, troviamo Una Come Te, una reinterpretazione della canzone Chinatown dei Bleachers, e I See A Darkness con Paul Young. La versione deluxe dell’album presenta ulteriori collaborazioni con artisti come Jack Savoretti e Russell Crowe, arricchendo ulteriormente il progetto. Zucchero ha voluto che ogni canzone suonasse come se fosse sua, un obiettivo ambizioso che riflette la sua dedizione alla musica.

Un album che racconta storie

Ogni brano di Discover II è scelto con cura, portando con sé storie importanti. Zucchero ha voluto rendere omaggio a grandi artisti come Bob Dylan e Ivan Graziani, dimostrando il suo rispetto per la musica e la sua storia. La copertina dell’album, che ritrae Zucchero in un bosco con il suo basset hound Bardolino, adottato durante il lockdown, aggiunge un tocco personale e intimo a questo progetto.

Il tour estivo e le aspettative

Con l’uscita di Discover II, Zucchero si prepara a tornare sul palco con il suo tour Overdose d’amore la prossima estate. I fan non vedono l’ora di ascoltare dal vivo le nuove reinterpretazioni e le emozionanti collaborazioni che caratterizzano questo album. La passione e l’energia che Zucchero porta sul palco promettono di rendere ogni concerto un’esperienza indimenticabile.