Dopo aver lanciato la sua prima linea di intimo, in occasione delle festività natalizie Zara lancia un nuovo prodotto, ampliando così la sua offerta di articoli low cost. Si tratta di uno shampoo. Una novità del celebre brand spagnolo da considerare sicuramente come idea regalo per Natale, per stupire tanto “lei” quanto “lui”.

Zara shampoo: la collaborazione con Jo Malone

Zara non è nuova nel settore beauty. Già da tempo il brand spagnolo low cost propone tra le sue collezioni, anche make up e diversi profumi. Ma per questo Natale, ha deciso di ampliare la sua offerta, inserendo in questo settore anche uno shampoo.

Questo articolo è nato da una nuova collaborazione con il brand inglese Jo Malone, che ritorna dopo aver collaborato precedentemente con Zara per la realizzazione di una linea di eau de toilette.

Ma quanto costa? E cosa comprende l’intera linea di shampoo?

Zara shampoo: profumazioni e prezzo

La nuova collezione di shampoo proposta da Zara vede prodotti aromatizzati e si compone di quattro diverse varianti, con quattro diverse profumazioni.

Dalle note agrumate dell’Amalfi Sunray, e quelle al pompelmo e mandarino della variante Vetiver Pamplemousse, Zara accontenta anche chi preferisce le note più speziate, proponendo Ebony Wood, con pepe rosa, chiodi di garofano ed ebano. Ma anche chi preferisce profumazioni decisamente più fresche, come quelle al muschio e menta presenti nella versione di shampoo chiamata Waterlily Tea Rose. Una vera e propria coccola per i capelli, un’esperienza sensoriale che coinvolge l’olfatto.

In perfetta linea con i prodotti marchiati Zara, anche il prezzo di questa nuova linea è molto conveniente. Si tratterebbe di 5,99 euro per una confezione da 200 ml ed è acquistabile online, sul sito web del brand spagnolo.

Idee regalo per il Natale 2020

Il Natale è ormai alle porte. Se sei a corto di idee su cosa regalare per queste feste a mamma, parenti, amiche o fidanzata, la novità proposta da Zara sembra proprio essere un’ottima soluzione. E perché no, potrebbe essere un’ottima idea regalo anche per gli amici, per il papà o per il vostro lui. Una novità sul mercato, per quanto riguarda il brand spagnolo che ha deciso di ampliare la sua offerta in campo beauty, decisamente un’esclusiva e per di più low cost. Se poi si abbina uno dei set di shampoo ad un profumo della collezione pensata proprio con Jo Malone e una candela della stessa linea, l’esperienza sensoriale regalata sarà completa e il figurone sarà assicurato!

Non resta quindi che scegliere la fragranza preferita da regalare, o perché no, da regalarci per queste festività.