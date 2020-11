Le migliori idee per i regali di Natale 2020 per lui tra proposte beauty, hi-tech e per la casa.

Regali di Natale 2020 per lui

Il regalo di Natale per il fidanzato, il marito o il partner è sempre una scelta difficile.

Deve infatti essere adatto e non banale, senza però esagerare. Un ottimo modo per arrivare alle feste senza ansia e con i regali già pronti è quello di approfittare del Black friday.

Per fare un bel regalo non serve necessariamente avere un budget alto. E se il pensiero è ciò che realmente conta, anche la personalizzazione è super importante. Via libera dunque alla fantasia e in base alle passioni del proprio lui si può pensare al regalo ideale.

Per rendere la scelta più semplice, ecco una selezione di regali in campo beauty, hi-tech e casalinghi, originali e particolari, che verranno sicuramente apprezzati.

Regali beauty

Tra i doni più apprezzati anche dagli uomini ci sono quelli in campo beauty. Prendersi cura di sé è fondamentale ed è una coccola che ognuno dovrebbe riservarsi quotidianamente.

Il profumo resta sempre un’idea regalo perfetta. Per stupire e lasciare a bocca aperta ci si può affidare a chi produce profumi di nicchia, per regalare una fragranza nuova e personalizzata.

Per l’inverno le profumazioni maschili che vanno per la maggiore sono quelle intense, con note di tabacco e spezie.

Il set da barba è quel regalo che non ci si aspetta, ma che viene sicuramente apprezzato.

Si possono scegliere le box con prodotti da utilizzare quotidianamente oppure acquistare dei set da barba in stile vintage, per veri intenditori.

Regali Hi-tech

La tecnologia ha ormai assunto un ruolo fondamentale nella nostra vita quotidiana.

Proprio per questo i regali hi-tech sono sicuramente tra i più utili e apprezzati.

Gli auricolari wireless, ad esempio, possono essere una svolta non da poco per chi li riceve. Piccoli, pratici e comodi si possono portare sempre con sé. Ecco perché sono un regalo perfetto per il partner.

Se volete stupire il partner con un regalo tecnologico importante, la scelta, soprattutto se si vive in città, non può che cadere sul monopattino elettrico. Scoperta degli ultimi anni, sta letteralmente prendendo piede ovunque e se il destinatario del regalo desidera muoversi per la città senza l’ansia del traffico, allora il monopattino è il regalo ideale.

Regali casalinghi

I regali di Natale casalinghi sono sempre un’ottima idea. Passare del tempo in casa quando fuori il clima è freddo e uggioso è una delle sensazioni dell’inverno più belle. E per rendere la permanenza tra le mura domestiche più piacevole ci sono alcuni regali perfetti.

Se il vostro lui è un amante delle degustazioni allora il regalo perfetto è un set di preparazione del gin. Con gin di qualità, spezie e ricette, si possono realizzare delle combinazioni davvero interessanti. Anche l’occhio vuole la sua parte e solitamente questi set sono posizionati in box ricercate ed eleganti.

Per gli amanti del caffè, invece, un regalo perfetto è una macchinetta in stile retrò oppure una moka super moderna. In base allo stile del partner si opterà per un prodotto dal design vintage che rimanda ai vecchi bar oppure si può puntare sulla comodità con una moka elettrica, per svegliarsi con il profumo di caffè.