Penn Badgley è ormai lontano anni luce dalle tinte allegre e frizzanti di Gossip Girl. Ormai da tempo ci siamo abituati a vederlo vestire i ben più inquietanti – e meno glamour – panni di Joe Goldberg, protagonista della serie dark thriller You prodotta da Netflix e ormai giunta alla sua quarta edizione.

You: la quarta stagione si svolgerà nel Regno Unito

La quarta stagione, che sarà rilasciata dalla piattaforma di streaming il 9 febbraio 2023, sarà la prima ad ambientarsi fuori dagli Stati Uniti. La notizia era già nell’aria alla fine della terza stagione, quando tutto sembrava far intendere che le nuove puntate si sarebbero ambientate in Francia, per lo più a Parigi. In realtà le varie notizie trapelate dal set e poi il trailer ufficiale hanno sorpreso tutti con un dato incontrovertibile: la nuova stagione di You si svolgerà nel Regno Unito, a Londra, dove il protagonista assumerà la nuova identità del professore Jonathan Moore.

Resta da chiarire quali dinamiche hanno portato – dopo il cruento finale della terza stagione e la morte di Love – Joe ad attraversare l’Atlantico. Quel che sappiamo per certo è che Joe avrà un nuovo amore (come tutti immaginavano) e che per la prima volta non sarà lui la persona più pericolosa nella sua cerchia di conoscenti. Pare infatti che in You quattro ci sia un altro assassino a piede libero e che darà non poco filo da torcere al protagonista.

You 4: le location

Chiaramente è il Regno Unito a fare da sfondo alle nuove vicende di You 4, in particolar modo come detto la città di Londra. Si tratta senza dubbio di una città suggestiva, affascinante, modaiola e importante dal punto di vista intellettuale, che fornirà un ottimo sfondo alla storia e alla carriera da professore di Joe.

Sappiamo per certo che due delle location sono Knebworth House nell’Hertfordshire e la Royal Holloway University, giacché nell’aprile 2022, gli studenti dei college in questione hanno condiviso su TikTok i video di Badgley che camminava nel campus tra un ciack e l’altro! Tra questi un video virale su TikTok ha condiviso alcune immagini di Penn Badgley con la didascalia “POV: La quarta stagione di YOU viene girata nella tua università”. Certamente una bella anticipazione condivisa dagli studenti che, tra una lezione e l’altra, hanno visto apparire l’intero cast di You!

Lo stesso account di Netflix ha condiviso una foto del backstage da uno dei college, con la didascalia: “Anche se cambiare comportamento potrebbe non essere il forte di Joe, non ha mai paura di cambiare indirizzo”. In You 4 non ci saranno solo una nuova ambientazione e un nuovo nome per il protagonista, ma anche una serie di nuovi personaggi, tra amici, nemici, interessi amorosi e pericoli insospettabili. Senza dubbio, vista la carriera che si delinea per Joe in questa stagione, avremo modo di vedere le strade di Londra ma tante scene saranno ambientate proprio in ambito universitario. E proprio quest’ultimo, dalle anticipazioni, sarà la sede del nuovo – e pericoloso – colpo di fulmine di Joe.