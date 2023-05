Vivere non è un gioco da ragazzi, nuova fiction su Rai 1: quante puntate sono?

Su Rai 1 è in arrivo una nuova fiction, "Vivere non è un gioco da ragazzi". Quante puntate sono?

Su Rai 1 è in arrivo una nuova serie Tv dal titolo “Vivere non è un gioco da ragazzi” con Stefano Fresi e la partecipazione di Claudio Bisio. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quante sono le puntate previste.

Vivere non è un gioco da ragazzi: quante puntate sono?

La nuova fiction su Rai 1 “Vivere non è un gioco da ragazzi” andrà in onda in prima serata su Rai 1 il 15, il 22 e il 29 maggio 2023. Gli episodi in tutto sono 6, raggruppati in 3 puntate. Ogni lunedì in pratica andranno in onda due episodi. La fiction “Vivere non è un gioco da ragazzi” sarà poi disponibile sulla piattaforma di streaming della Rai, RaiPlay.

Vivere non è un gioco da ragazzi: di cosa parla la nuova fiction su Rai 1?

“Vivere non è un gioco da ragazzi“ è la nuova fiction targata Rai 1, diretta da Rolando Ravello e tratta da romanzo “Il giro delle vite” di Fabio Bonifacci. Il protagonista è Lele, un ragazzo di 18 anni, tranquillo, con alla spalle una famiglia per bene e che non ha mai trasgredito alle regole. Lele è innamorato di una ragazza, Serena, che un giorno lo invita a passare una serata in discoteca con lei e i suoi amici. Lele accetta e, per far colpo su di lei, decide di provare una pasticca di Mdma. Il ragazzo viene così risucchiato nel mondo della droga e comincia a spacciare in discoteca. Una sera vende una pasticca a un suo amico, Mirco, il quale però muore. Per Lele inizia così l’incubo, risucchiato dai sensi di colpa, si allontanerà prima dalla famiglia, poi da Serena e infine dal suo migliore amico Pigi. Intanto, gli altri ragazzi che erano soliti consumare droghe, si troveranno ad affrontare i propri demoni interiori.

Vivere non è un gioco da ragazzi: il cast della nuova fiction su Rai 1

A interpretare Lele, il protagonista, è il giovane Riccardo De Rinaldis, che abbiamo visto recitare in “Non mentire”, “Luce dei miei occhi 2” e “Don Matteo 12“. Queste le sue parole a “Sorrisi e Canzoni Tv” riguardo al personaggio che interpreta:

“Io sono molto lontano da Lele, ci penso cento volte prima di fare una cosa. E, grazie anche allo sport, mi sono sempre tenuto lontano da certe situazioni: se hai qualcosa che ti riempie la giornata, non hai tempo per altro. Poi, naturalmente, è fondamentale il rapporto coi genitori. I miei mi hanno insegnato che i problemi si affrontano e si risolvono insieme.”

Il padre di Lele, Marco, è interpretato dall’attore Stefano Fresi, che abbiamo visto recitare un numerose pellicole e in diverse serie televisive, come ad esempio “Forever Young”, “La casa di famiglia”, “L’uomo che comprò la luna”, “Lasciarsi un giorno a Roma”, “I migliori giorni”, “Un medico in famiglia”, “R. I. S. 3 – Delitti imperfetti” e “Il nome della rosa”.

A seguire il caso della morte di Mirco, c’è il commissario Saguatti, interpretato dall’attore, comico, conduttore e cabarettista Claudio Bisio. Nel cast anche Nicole Grimaudo, Matilde Benedusi e Pietro De Nova.