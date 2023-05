Vivere non è un gioco da ragazzi: il cast della nuova fiction su Rai 1

Su Rai 1 è in arrivo la fiction "Vivere non è un gioco da ragazzi". Scopriamo insieme il cast.

Su Rai 1 sta arrivando una nuova fiction dal titolo “Vivere non è un gioco da ragazzi“. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, il cast di questa nuova attesissima fiction.

Vivere non è un gioco da ragazzi: di cosa parla la fiction su Rai 1?

“Vivere non è un gioco da ragazzi” è una fiction prodotta da Picomedia per la regia di Rolando Ravello e basata sul romanzo di Fabio Bonifacci “Il giro della verità“. La serie è ambientata nella città di Bologna, dove un diciassettenne, Lele, per far colpo sulla ragazza di cui è innamorato, Serena, entra in un giro di ragazzi che assumo ecstasy. Lele, nonostante sia un ragazzo tranquillo che non ha mai trasgredito le regole, decide di provare per curiosità, dando una pastiglia anche al suo amico Mirco, il quale però muore. Da quel momento la vita di Lele cambierà drasticamente, il ragazzo sarà preda dei sensi di colpa e finirà con allontanare la sua famiglia, Serena e il suo miglior amico Pigi. A seguire il caso c’è il commissario Saguatti. Parallelamente, gli altri ragazzi che assumono droga, si troveranno a fare i conti con i propri demoni interiori.

Vivere non è un gioco da ragazzi: il cast

Tra i principali interpreti troviamo due volti molto noti come Claudio Bisio e Stefano Fresi. Fresi, oltre che essere un attore è anche un musicista, e lo abbiamo visto recitare in film e serie Tv come “Noi e la Giulia”, “Forever Young”, “La casa di famiglia”, “Un medico in famiglia”, “R. I. S. 3 – Delitti imperfetti” e “Il nome della rosa”. A “Sorrisi e Canzoni Tv”, Stefano Fresi ha parlato del suo personaggio, il padre di Lele, Marco:

“In questa famiglia entra il dramma, la droga. Lele, un figlio insospettabile, per conquistare una ragazza che ne fa uso compra una droga sottocosto e la vende a un altro ragazzo che muore. Il padre di Lele, il personaggio che interpreto, è un uomo tutto d’un pezzo, lavoratore, dedito alla famiglia e ha una storia d’amore con Anna. Quando la tragedia sconquassa tutto dice al figlio: “Ti porto in cantiere” senza parlargli o mettersi in ascolto”.

Il comico, attore, cabarettista e conduttore Claudio Bisio veste i panni del commissario Saguatti, colui che segue il caso della morte di Mirco. Queste le sue parole sempre a “Sorrisi e Canzoni Tv”:

“La mia è una partecipazione. Nella serie sono Saguatti, un personaggio abbastanza cattivo, un poliziotto abbastanza ambiguo. Capisce subito quello che è successo e scoppia una guerra tra lui e il ragazzo, Lele, come il gatto con il topo. Solo che Saguatti ha la divisa, il potere, è adulto, ha più cultura. Raramente ho fatto personaggi così negativi.”

Lele è interpretato dal giovane attore Riccardo de Rinaldis, che abbiamo visto in serie Tv come “Non mentire”, “Don Matteo 12” e “Luce dei miei occhi 2”. Nel cast ci sono anche: Matilde Benedusi, che interpreta Serena, Pietro De Nova è Pigi e Nicole Grimaudo che veste i panni di Anna, la mamma di Lele.

Vivere non è un gioco da ragazzi: quando esce e dove vederlo

La fiction “Vivere è un gioco da ragazzi” andrà in onda il 15, il 22 e il 29 maggio in prima serata su Rai 1, con due episodi per sera. La fiction sarà poi disponibile su RaiPlay.