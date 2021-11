Ronn Moss, lo storico Ridge di Beautiful, si è confessato a Verissimo. Ha svelato che i baci con Brooke erano veri.

Verissimo, Ronn Moss si confessa: il volto storico di Ridge di Beautiful

Ronn Moss è conosciuto per essere stato il volto storico di Ridge Forrester, personaggio di Beautiful, che ha interpretato per ben 25 anni.

Grazie a questo ruolo l’attore è diventato famoso in tutto il mondo. Ronn Moss è stato ospite di Verissimo e nel salotto di Silvia Toffanin ha rivelato qualche retroscena sui motivi per cui ha deciso di lasciare il set della soap opera e sui baci che ha dato sul set. Ha parlato anche del rapporto con sua moglie.

Verissimo, Ronn Moss si confessa: la sua vita sentimentale

Ronn Moss, durante la puntata di verissimo, ha raccontato che dopo aver baciato per finta sul set di Beautiful, aveva dimenticato come si bacia davvero.

“Una volta bacio mia moglie Devin che mi dice: ‘Ma questo non è un bacio! Questo lo è!’ e me lo mostra. Fu una riscoperta, avevo scordato come si baciasse. Quando l’ho poi raccontato a Brooke, lei ha riso e ha poi accettato di baciarci sul serio” ha dichiarato l’attore. Ronn Moss conduce una vita sentimentale molto tranquilla, a differenza del personaggio che ha interpretato. Si è sposato 12 anni fa con Devin Devasquez, modella e attrice statuinitense, che in passato è stata fidanzata con Sylvester Stallone e Prince.

La prima moglie dell’attore è l’attrice e scrittrice Shari Shattuck, madre delle sue due figlie Creason Carbo e Calle Modine, di 27 e 23 anni.

Verissimo, Ronn Moss si confessa: perché ha lasciato Beautiful

Ronn Moss ha parlato anche della sua carriera. A distanza di quasi dieci anni da quando ha abbandonato il ruolo di Ridge, ha parlato nuovamente dei motivi per cui ha preso questa decisione. Ha spiegato che alla base di questo addio c’è stato un incidente d’auto di cui è rimasto vittima insieme alla moglie. A causa di questo incidente non riusciva più a memorizzare i dialoghi da recitare. Questo, insieme alla voglia di sperimentare le sue doti in ambito musicale, lo hanno spinto a dire addio alla soap opera. “Ho poi ascoltato l’universo, il mio istinto che mi diceva di cambiare strada. È stato difficile lasciare qualcosa con cui avevo tanta familiarità, ma dovevo intraprendere percorsi più creativi, con la musica…” ha spiegato l’attore. Ronn Moss ha confessato di sentire la mancanza delle persone con cui lavorava. “Quello di cui non sento la mancanza invece è proprio l’impegno quotidiano perché era molto serrato e impegnativo. È stato comunque divertente come attore stare in quella posizione, nel complesso è stato un viaggio fantastico di cui vado molto fiero” ha aggiunto.