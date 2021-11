Michelle Hunziker, a Verissimo, ha raccontato la sua esperienza con il Covid, spiegando che è stato un momento davvero molto difficile.

Verissimo, Michelle Hunziker sul Covid: “La terza vita”

Michelle Hunziker sta per tornare in onda con una nuova edizione di All Together Now.

La conduttrice è stata ospite di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Ha presentato il suo nuovo taglio di capelli e ha spiegato di essere entrata in quella che lei definisce la sua “terza vita“. Inaspettatamente, Michelle Hunziker ha svelato una cosa di cui non aveva mai parlato con nessuno in pubblico, neanche sui social network, in cui è sempre molto attiva e molto presente.

Verissimo, Michelle Hunziker sul Covid: “Ho passato un periodo difficile”

“Ho passato un periodo piuttosto difficile. Nessuno lo sa, ma ho avuto il Covid, ho deciso di viverlo nella mia intimità senza pubblicizzare la cosa, ma non è stato semplice. Non sono stata bene. Non come Gerry Scotti che è stato all’ospedale e se l’è vista brutta, ma proprio nello stesso periodo l’ho avuto anche io e ci siamo fatti forza a vicenda. Il nostro rapporto va oltre a questi 30 anni di carriera insieme, spesso ci siamo aiutati in momenti difficili.

Siamo molto amici” ha raccontato Michelle Hunziker. La conduttrice è riuscita a nascondere la malattia, perché voleva viverla in modo privato. Nessuno lo sapeva, ma nello stesso periodo di Gerry Scotti, anche lei ha dovuto affrontare il Covid.

Verissimo, Michelle Hunziker sul Covid: la rivoluzione

Il cambio di look è anche simbolico e rappresenta una rivoluzione dello stato d’animo di Michelle Hunziker. “Ho deciso di farlo nonostante qualche anno fa Raffaella Carrà mi disse che le piacevo molto e che non avrei mai dovuto tagliarmi i capelli. Per anni non ho avuto il coraggio, ma in questo momento della mia vita mi ha aiutato tanto tagliarmi i capelli. Mi sono liberata dalla struttura che mi circondava e mi opprimeva” ha dichiarato la conduttrice.