Sebbene il caldo di maggio abbia anticipato la stagione di qualche settimana, possiamo ufficialmente dirlo: è arrivata l’estate 2022; quella che si preannuncia essere una delle più torride degli ultimi anni e che, come detto, già da un po’ di giorni ci sta dando alcune anticipazioni su quello che ci aspetta.

E quando le temperature raggiungono certi livelli, una delle domande a cui risulta più difficile rispondere è: come mi vesto? Perché l’istinto di sopravvivenza risponderebbe automaticamente di non vestirsi affatto, ma sappiamo non essere possibile.

Così diamo uno sguardo alle ultime tendenze e ci rendiamo conto che negli shop fisici e online, a prescindere dal tipo di capo, c’è un colore che sta monopolizzando questa stagione estiva 2022: il verde, declinato in ogni sua variante.

Il verde alla conquista dei guardaroba estivi

I colori sono da sempre un punto fondamentale per le strategie delle case di moda: alcune scommettono su un solo colore, associando una tonalità specifica al proprio brand – pensiamo al rosso Valentino, al blu Tiffany, al rosa Schiapparelli o al verde Bottega – altre, invece, preferiscono puntare su un solo colore per una precisa collezione.

Ed è proprio il caso di questa stagione primavera-estate 2022 che ha visto le passerelle sommerse di verde, declinato in ogni tonalità possibile: dai boschi sardi di Antonio Marras al verde petrolio di Alberta Ferretti, passando per il pistacchio di Ermanno Scervino e il fluo di Valentino.

E se pensiamo di essere immuni alle tendenze dettate dalla moda, ci sbagliamo di grosso; non è infatti necessario spendere cifre considerevoli per essere al passo con i gli ultimi trend: in ogni negozio di abbigliamento e in ogni grande magazzino il verde la farà da padrone.

Verde lime o acido: come indossarlo in questa estate 2022

E tra le tonalità più diffuse ce ne sono due che non avremmo mai immaginato di vedere tra le tendenze, proprio perché apparentemente difficili da abbinare: stiamo parlando del verde lime e del verde acido.

Li abbiamo visti nelle passerelle di Valentino e Christian Dior e li ritroviamo tra le corsie dei negozi di abbigliamento: eccentrici e luminosi, conferiscono a chi li indossa un aspetto indubbiamente cool e deciso.

Il consiglio che ci sentiamo di dare è quello di indossarlo in versione tinta unita, come gli abiti lunghi di Prada, ad esempio, che sono l’ideale per le serate estive e non richiedono l’utilizzo di accessori particolarmente elaborati: si abbinano infatti perfettamente al nero o al nude.

Ma anche il look proposto da Stella McCartney merita una certa attenzione: abito in seta verde brillante abbinato allo spolverino paracadute in una tonalità più soft, con un paio di sabot neri.

E poi c’è ovviamente il verde per antonomasia, quello di Bottega Veneta, che lo presenta monocolore accostandolo ad accessori arancioni: un vero e proprio colpo d’occhio per chi si sente particolarmente audace e ama osare.

Un altro abbinamento bizzarro ma interessante è quello proposto da Gucci; con il verde lime accostato all’azzurro e il verde smeraldo abbinato al blu navy.

Insomma, in qualunque modo venga indossato e qualunque siano gli accessori e gli altri colori con cui viene abbinato, rimane una semplice certezza: la parola d’ordine per questa estate 2022 è una, verde.