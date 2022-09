Venezia 79: i beauty look del quinto red carpet

Venezia 79 non si ferma: il tappeto rosso, arrivato al suo quinto giorno, continua a ospitare numerose celebrità del mondo dello spettacolo, del cinema e della comunicazione digitale.

Tra outfit che rimarranno nella storia dei red carpet, presenze attesissime e Leoni d’Oro alla carriera, anche i beauty look delle star gridano tendenza e possono essere di grande ispirazione per il grande pubblico.

Venezia 79: makeup & hairystyle di nuovo sotto i riflettori

Venezia 79 continua a tingersi di nero inteso, di eyeliner deciso e labbra che vanno dal rosso fuoco al tono naturale e glossato. Da non dimenticare anche i look effetto wet, sfumature shiny e glitter in qua e in là.

E i capelli? Ancora una volta raccolti in chignon tiratissimi o lasciati fluire sciolti da morbide onde; insomma, l’eterogeneità fa da padrona ma grida tendenza look dopo look.

A sancire proprio la parola tendenza c’è Irina Shayk: la modella russa, infatti, oltre ad avere stupito per la seducente semplicità del suo abito, è rimasta impressa anche per l’audacia del suo makeup. Lo sguardo è stato il protagonista: un cat eye nero intenso ed extra bold a rimarcare la sensualità; per le labbra un colore nude e per il viso luminosità e naturalezza. I capelli, invece, sono stati tirati in alto con un elegante chignon: meravigliosa!

Il cat eye sembra avere conquistato diverse delle celebrità presenti sul quinto red carpet: dopo Irina Shayk, infatti, anche Leonie Hanne ha sfoggiato un makeup look da gatta anche se più sfumato rispetto a quello della top model. Ombretto nero e marrone molto marcato e dalla codina esterna (ma anche interna) molto alta. Per non parlare delle ciglia: foltissime e nere, rendono il tutto ancora più magnetico!

Decisamente più glam rock Veronica Ferraro, che ha sfilato con un eyeliner nero che evidenzia tutto l’occhio, reso ancora più originale da un pizzico di silver nell’angolo interno. I capelli, tirati indietro da un effetto extra wet, rendono il tutto molto più originale e degno di un sano ed elegante palco rock.

Punta invece tutto sulle labbra la madrina della 79esima Mostra del Cinema di Venezia Rocìo Muñoz Morales che per il suo quinto red carpet abbina a un outfit total white un makeup più strong, soprattutto sulle labbra. Rossetto rosso fiammeggiante e occhi di nero sfumati; per i capelli, invece, un morbido sciolto con riga laterale.

Pone attenzione sulle labbra anche Elodie, al suo debutto sul quinto red carpet della laguna. Bellissima nel suo abito Valentino Haute Couture, la cantante (ora anche attrice), ha scelto un beauty look diverso rispetto al suo solito: labbra color vino assai sensuali dal tocco dark e occhi lasciati più al naturale ma addolciti da ciglia lunghe e incurvate. Anche lei, come Irina, sceglie uno chignon alto e tirato per fare risaltare i lineamenti.

Labbra rosso fuoco e smokey eye per Carolina Crescentini, che sceglie una tonalità accesa e uniforme per le labbra, mentre opta per un nero ben sfumato sulle palpebre, per mettere in risalto l’azzurro delle sue bellissime iridi. I capelli, invece, sono tirati da una parte da una spilla vintage e lasciati cadere morbidi: una vera diva del cinema!

Look molto simile sfoggiato da Francesca Chillemi, che sceglie un rosso leggermente più scuro per le labbra e uno sguardo meno sfumato ma reso intenso dalle lunghe ciglia. Il raccolto morbido e i due ciuffi lasciati liberi sul davanti rendono il beauty look fresco e sensuale.

Tra occhi scurissimi e labbra colore del fuoco e del vino, non sono però mancati beauty look semplici e naturali. Tuttavia, c’è una star che, nonostante abbia sfoggiato colori neutir e un incarnato luminoso e naturale, ha stupito per un accessorio ancora mai visto sul red carpet: di chi stiamo parlando? Di Fiammetta Cicogna! La modella e conduttrice, infatti, ha sfilato sul quinto red carpet con un look pazzesco: lunga coda liscissima e un makeup naturale; a rendere il tutto particolarissimo è però l’accessorio gioiello che collega orecchio e narici. Originale, di impatto e decisamente insolito!

Infine, ma non per importanza, lo smokey eye rimane un altro protagonista del red carpet; l’evergreen che non stanca mai e che si rende adattabile a ogni situazione. Basta vedere il look sfoggiato da Michele Bravi: smokey eye ramato e shiny in grado di mettere in risalto il colore dei suoi occhi, zigomi marcati dal bronzer e labbra naturalissime. I capelli, invece, tirati indietro, conferiscono al beautylook uan grande eleganza.

Anche la regina della serata, Penelope Cruz, opta per un look smokey: ombretto nero ben sfumato per intensificare lo sguardo, labbra molto naturali a richiamare i fiori dell’abito e capelli lasciati sciolti con una riga netta centrale: impeccabile.

Le tendenze sono tante: ora non ci resta che aspettare i prossimi red carpet.