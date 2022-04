Nell’ultimo numero del magazine di Uomini e Donne, Costabile ha rilasciato un’intervista dal contenuto molto forte. Come i telespettatori del programma di Maria De Filippi ricordano, infatti, il cavaliere era arrivato in studio per corteggiare la discussa Gemma Galgani.

Tra i due era subito scattata una forte intesa fisica e mentale. Gemma e Costabile, addirittura, avevano progettato di girare insieme tutta l’Europa. Peccato però che la loro storia sia durata quanto un gatto in tangenziale. Dopo aver lasciato, ormai da qualche mese la trasmissione, Costabile è tornato a parlare. Questa volta, però, non di Gemma ma della sua salute.

Cosa è successo a Costabile?

Come ha raccontato al settimanale ufficiale di Uomini e Donne, infatti, Costabile ha attraversato un periodo molto complicato della sua vita personale.

Il cavaliere ha detto di aver avuto un infarto ed è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Proprio lì è successo qualcosa di ancora più doloroso.

Il racconto di Costabile

Quasi come se fosse uno scherzo del destino, è stato proprio l’infarto che ha permesso, a Costabile, di restare in vita. Dopo aver effettuato tutti i test e le analisi del caso, infatti, i dottori hanno deciso di operarlo d’urgenza, vista la sua situazione cardiaca abbastanza compromessa.

Come se non bastasse, inoltre, gli sono stati inseriti 4 bypass.

Il rapporto con Gemma Galgani

Tra le righe del settimanale, ovviamente, spazio è stato dato anche al rapporto che Costabile ha con Gemma. Come l’uomo ha raccontato, dopo che ha lasciato la trasmissione, i due non hanno più avuto modo di sentirsi. Insomma, le loro strade ai sono separate in modo definitivo.