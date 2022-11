Claudia Piumetto, ex tronista storica di Uomini e Donne, è diventata mamma. Via Instagram, la 37enne ha annunciato che la piccola Matilde, primo frutto dell’amore che la lega al compagno Emanuele Fina, è venuta al mondo e gode di ottima salute.

Claudia Piumetto è diventata mamma

Fiocco rosa in casa di Claudia Piumetto ed Emanuele Fina. L’ex tronista di Uomini e Donne è diventata mamma di una bellissima bambina, che i neo genitori hanno chiamato Matilde. La bimba è venuta al mondo il 26 ottobre alle ore 5:33. Via Instagram, Claudia ha annunciato il lieto evento oscurando il volto della pargola. “Benvenuta tra noi amore mio! Sei la cosa più bella che ho fatto in 37 anni della mia vita!“, ha scritto la Piumetto a didascalia del post.

Chi è il compagno di Claudia Piumetto

Il compagno di Claudia si chiama Emanuele Fina e non appartiene al mondo dello spettacolo. Di professione banchiere, è pugliese come lei. Si sono incontrati parecchio tempo dopo l’avventura a Uomini e Donne ed è stato amore a prima vista. In merito, lo scorso gennaio, l’ex tronista ha dichiarato:

“Stiamo insieme da 10 mesi, ci siamo conosciuti in un periodo particolare ma mi sento felicemente fidanzata”.

Claudia e il compagno vivono a Lecce, dove lei svolge la professione di consulente vendite per Toyota.

Claudia Piumetto a Uomini e Donne

Ai tempi della sua avventura a Uomini e Donne, Claudia aveva 23 anni ed era seduta accanto ad Elga Enardu. Alla fine del suo percorso, la Piumetto scelse Diego Daddi, ma lui le rifilò un “no” secco. Poco dopo, Diego si mise con Elga e, ad oggi, sono felicemente marito e moglie. Intervistata da Today, l’ex tronista ha così ricordato la sua avventura nel programma di Maria De Filippi:

“Avevo nemmeno 23 anni, è stato un gioco, mandai una mail andai e mi contattarono per il trono di Emanuele Morelli. Feci la mia esperienza di corteggiatrice ma alla fine non scelse nessuno. Finita questa esperienza, mi richiamò Vanessa Gollini e mi invitò a Roma senza dirmi nulla. Solo quando mi presentai a quell’incontro scoprì che ero stato scelta come nuova tronista. Ho un bel ricordo del trono, forse ecco sono stata troppo vera/genuina, soffrivo molto gli attacchi del pubblico e questo mi ha impedito forse di vivermela con più spensieratezza”.