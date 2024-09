Le unghie al caramello sono la manicure dell’autunno 2024. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come realizzarle.

Unghie al caramello: la manicure di questo autunno

L’autunno è ormai alle porte, è tempo quindi di pensare a come decorare le proprie unghie per essere super cool in questa stagione fredda. Come ci ha mostrato la cantante e attrice Selena Gomez, la manicure di tendenza di questo autunno 2024 sono le unghie color caramello. Effettivamente il colore caramello ricorda proprio quello delle foglie che cadono in questa stagione e quindi non c’è davvero tonalità migliore da sfoggiare in questo periodo. Tra l’altro, le unghie caramello sono perfette anche per Halloween, la festa più attesa della stagione. Ma andiamo a vedere adesso insieme quali sono le tonalità caramello di tendenza per l’autunno 2024.

Unghie al caramello: le tonalità su cui puntare

Le unghie al caramello sono la manicure dell’autunno 2024. Ci sono però diverse tonalità di caramello, andiamo adesso a vedere insieme:

Caramello tostato : è la tonalità di caramello più cupa, quella quindi ideale da sfoggiare il 31 di ottobre. Perfetta soprattutto per chi ha un sottotono freddo.

: è la tonalità di caramello più cupa, quella quindi ideale da sfoggiare il 31 di ottobre. Perfetta soprattutto per chi ha un sottotono freddo. Caramello speziato: ecco che per chi invece ha un sottotono caldo, le unghie color caramello speziato, quindi tipo cannella, sono quelle perfette.

ecco che per chi invece ha un sottotono caldo, le unghie color caramello speziato, quindi tipo cannella, sono quelle perfette. Caramello dulche de leche: è la tonalità più dolce, quella perfetta per eventi importanti o formali.

Ma, oltre al caramello, ecco gli altri colori di tendenza per l’autunno 2024:

Il rosso : lo smalto rosso è davvero intramontabile, perfetto per ogni stagione e ogni occasione. Per questo autunno 2024 di tendenza tutte le sfumature del rosso, dal ciliegia al mattone.

: lo smalto rosso è davvero intramontabile, perfetto per ogni stagione e ogni occasione. Per questo autunno 2024 di tendenza tutte le sfumature del rosso, dal ciliegia al mattone. Il grigio: un altro colore di tendenza per l’autunno 2024 è il grigio, una tonalità neutra che si abbina a tante altre sfumature. Anche i colori metallici, argento, oro e bronzo, sono di grande tendenza per le prossime stagioni fredde.

un altro colore di tendenza per l’autunno 2024 è il grigio, una tonalità neutra che si abbina a tante altre sfumature. Anche i colori metallici, argento, oro e bronzo, sono di grande tendenza per le prossime stagioni fredde. Il verde: tra i colori di tendenza dell’autunno 2024 c’è anche il verde. Sia il verde bosco, sia verde smeraldo. Anche questo colore si abbina facilmente ed è adatto a tante occasioni diverse.

Unghie al caramello: idee di manicure

Le unghie caramello sono quindi la manicure dell’autunno 2024, andiamo ora a vedere insieme alcune idee da cui prendere ispirazione: