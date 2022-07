La manicure all’italiana è una delle nuove tendenze beauty dell’estate 2022, che riguarda la cura delle unghie. Il termine è stato coniato dalla nail Artist Alexandra Teleki, secondo la quale questa tecnica nasce proprio nel nostro Paese.

La manicure all’italiana è una nuova tendenza dell’estate

Sono tante le tendenze beauty dell’estate 2022, molte delle quali riguardano la cura delle unghie. Avere delle mani curate è molto importante, soprattutto durante l’estate, perché dona un tocco di femminilità davvero unico. Una di queste tendenze è sicuramente la manicure all’italiana, un metodo definitivo per allungare otticamente le unghie corte, ottenendo un risultato unico. Questo tipo di manicure, infatti, riesce a rendere più affusolate le dita, dando un senso di profonda eleganza.

Inoltre, si tratta di una manicure davvero molto semplice da realizzare e adatta a tutti, a seconda ovviamente delle proprie preferenze. Il termine Italian Nail Painting Technique è stato coniato dalla nail Artist Alexandra Teleki. Secondo la donna, infatti, questa tecnica per applicare lo smalto nasce proprio nel nostro Paese, dove ovviamente è molto utilizzata. Proprio per questo viene definita manicure all’italiana. Se siete in cerca di una manicure semplice da realizzare, ma dall’ottimo effetto ottico, allora dovrete sicuramente provare la manicure all’italiana.

Manicure all’italiana: come effettuarla

Ora che abbiamo scoperto che la manicure all’italiana è una delle tendenze beauty dell’estate 2022 più facile da realizzare, è importante capire quali passi bisogna seguire per ottenere l’effetto desiderato. Prima di tutto, è fondamentale limare le proprie unghie, per cercare di dare loro una forma più squadrata. Bisogna, ovviamente, pulirle in modo completo dalle pellicine e poi applicare la base su tutta l’unghia, in modo molto preciso e uniforme. A questo punto si può passare allo smalto colorato, che può essere sia normale che semipermanente, a seconda delle preferenze personali di ogni persona. A questo punto viene il bello della tecnica, per raggiungere il suo scopo. Il segreto per far sembrare l’unghia più lunga consiste nel mettere lo smalto lasciando un piccolo spazietto libero tra il colore e la radice. Bisogna stendere lo smalto scelto cercando di avvicinarsi il più possibile alle cuticole, ma senza toccarle. La forma quadrata o rettangolare dell’unghia, che è fondamentale per la riuscita di questo tipo di manicure, unita a questo modo di stendere lo smalto, regaleranno un effetto davvero unico. Riusciranno a rendere istantaneamente le dita molto più affusolate e le unghie allungate, donando sicuramente molta eleganza alle proprie mani. La cosa fondamentale per raggiungere questo obiettivo è quella di essere particolarmente precisi, cercando di usare dei pennellini sottili per rifinire i bordi ai lati e anche il bordo inferiore. Dovrete riuscire ad avere la mano molto ferma, cercando di non essere sbrigative e di essere il più precise possibile. In questo modo riuscirete ad ottenere la manicure all’italiana perfetta. Questa tecnica è utile per tutte coloro che sono costrette a portare le unghie corte perché sono troppo fragili. È molto amata anche da chi preferisce uno stile molto più naturale e meno appariscente. Si può ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, anche a casa.