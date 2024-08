Il trucco sirena è il trend dell’estate 2024, per un make up che fa splash. Ma, di che trucco si tratta? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Trucco sirena, il trend estivo per un make up che fa splash!

Ogni estate ha le sue tendenze, in fatto di outfit, di unghie, di capelli e anche ovviamente in fatto di make up. Per questa estate 2024 a spopolare è il cosiddetto trucco sirena, ovvero quel trucco occhi che ci “trasforma” in sirene. Un look che sta davvero spopolando, in particolare sul popolare social network di TikTok. Lo stile Mermaidcore, che tanto ha spopolato dopo l’uscita del film “La Sirenetta” con Halle Bailey sta quindi tornando in auge. Ovviamente non c’è stagione migliore di quella estiva per un beauty look stile sirena ma, come si fa per realizzarlo? Il focus è sugli occhi, quindi per realizzare il trucco sirena bisogna concentrarsi sul make up occhi, con ombretti azzurri, verdi o argento. Glitter e brillantini a dare quel tocco in più. Ma adesso andiamo a vedere nel dettaglio come realizzare un perfetto trucco sirena!

Trucco sirena: come realizzarlo

Come abbiamo appena visto, il trucco sirena è il trend estivo per un make up in pieno stile marino. Al fine di ottenere un look da sirena bisogna concentrarsi sul trucco occhi, con l’utilizzo di ombretti, possibilmente su toni dell’azzurro, del verde acqua e dell’argento. Andiamo adesso insieme a vedere qualche esempio di trucco sirena:

Ombretti metallizzati: se il risultato che vogliamo ottenere è un make up che sembra riflettersi nell’acqua, ecco che l’ideale è utilizzare degli ombretti azzurri metallizzati, scintillanti e dall’effetto bagnato. In più si possono aggiungere glitter e brillantini per un effetto ancora più wow.

se il risultato che vogliamo ottenere è un make up che sembra riflettersi nell’acqua, ecco che l’ideale è utilizzare degli ombretti azzurri metallizzati, scintillanti e dall’effetto bagnato. In più si possono aggiungere glitter e brillantini per un effetto ancora più wow. Ombretto matte: per sembrare una sirena via libera anche all’ombretto matte, ovvero opaco, l’importante è che sia uniforme. Anche in questo caso si possono aggiungere glitter e brillantini.

per sembrare una sirena via libera anche all’ombretto matte, ovvero opaco, l’importante è che sia uniforme. Anche in questo caso si possono aggiungere glitter e brillantini. Look frosty : l’azzurro ghiaccio è un altro colore perfetto per il trucco sirena, che sia possibilmente super luminoso e perlescente.

: l’azzurro ghiaccio è un altro colore perfetto per il trucco sirena, che sia possibilmente super luminoso e perlescente. Ombretto argentato: non solo l’azzurro, anche l’argento è un colore perfetto per il trucco sirena. Anche qui via libera a glitter e brillantini, per un make up super cool che non passerà di certo inosservato!

Questi sono quindi 4 tipi di trucco sirena. E voi, quale tra questi volete provare?

Trucco sirena: cosa occorre per realizzarlo

Questa estate 2024 il trucco sirena è il trucco di tendenza, per un look marino super cool. Non è semplicissimo da realizzare, ci vuole molta pazienza ma, il risultato finale vale sicuramente lo sforzo. Come abbiamo detto, il make up occhi è fondamentale per il trucco sirena, quindi essenziali sono gli ombretti. Vanno bene tutte le tonalità dell’azzurro, dall’indaco al turchese, il verde acqua e l’argento. Tutti questo colori sono perfetto per un look da sirena. Poi servono anche i glitter e i brillantini per dare ancora più enfasi all’intero risultato. Il resto del trucco meglio sia semplice, in modo che tutta l’attenzione sia puntata sugli occhi.